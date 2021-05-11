Фахівець із здорового харчування, лікар-дієтолог запевняє: їсти перед сном зовсім не небезпечно для фігури, якщо ставку робити на певні продукти. Про всі секрети розповіла дієтолог Світлана Фус. Дізнайтесь більше!

Що можна їсти за 4 години до сну

У рибі дуже невисокий відсоток жиру, а ось корисного білка дуже багато. Для пізньої вечері вибирайте нежирні сорти – тріску, щуку, хека.

Наприклад, 100 г відвареної білої риби стануть чудовою вечерею для всієї родини. У цей відрізок часу ви також можете вживати і тушковані овочі, і кисломолочні продукти (кефір, йогурт, ряжанка). Зверніть увагу на чорницю, лимон, зелень, печену картоплю в шкірці і відварний буряк. Порція кожного з продуктів повинна умовно поміщатися в долоні. Пам’ятайте: за раз вживати зі списку можна лише щось одне.

Відмовтеся від: зелених яблук.

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Що можна їсти за 3 години до сну

Тушковані овочі. Після термічної обробки клітковина з овочів засвоюється легше. Овочі на вечерю можна відварити, тушкувати або приготувати в мультиварці. Вони добре перетравляться і спрацюють як природний сорбент – виведуть з кишечника токсини. Головне правило – готуйте без олії і якомога менше соліть.

Побалувати себе дозволено і зеленню або одним з вищезгаданих кисломолочних продуктів.

Відмовтеся від: хліба, фруктів, ягід і солодких овочів.

Що можна їсти за 2 години до сну

Як не дивно, ближче до ночі раціон не стає більш суворий. Кефір, кисле молоко, сир, натуральний йогурт – все це джерела легкого білка, який чудово засвоюється, не перевантажує організм і не відкладається у вигляді зайвого жиру. Головне правило – всі ці продукти повинні бути несолодкими! Оптимальна порція – 200 г.

Відмовтеся від: сирих овочів, риби, м’яса, а також продуктів, що містять фруктовий цукор.

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Що можна їсти за 1 годину до сну

Зелень, кефір, ряжанка чи йогурт – той ідеальний варіант, коли ви збираєтеся лягати спати, попередньо втамувавши глод.

А тепле молоко перед сном – це класика жанру. Воно не тільки містить білок, але і триптофан, ця амінокислота заспокоює і викликає сонливість. А чим краще ви виспалися, тим нижчий ризик того, що на наступний день вам захочеться поповнювати запаси енергії за допомогою солодкого і жирного.

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