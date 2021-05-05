Свинина и киви – несовместимые продукты? Игорь Мисевич, кулинарных дел мастер, считает, что их сочетание является идеальным, особенно если приготовить шашлык из свинины под соусом из киви. Вы будете поражены этим вкусовым новшеством!

Ингредиенты:

Киви – 5 шт.

Лук – 2 шт.

Сахар – 3 ст. л.

Перец черный – ½ ч. л.

Соль

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Приготовление:

Для соуса из киви перетереть через сито киви, смешать с поджаренным луком, добавить мед, сахар, соль, перец по вкусу. Взбить блендером.

Video: Соус из киви к свинине от кулинара Игоря Мисевича Игорь Мисевич считает, что сочетание киви и свинины является идеальным! Приготовьте - и вы будете поражены этим вкусовым новшеством!