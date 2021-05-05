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Соус з ківі до свинини від кулінара Ігоря Місевича

05.05.2021

Свинина та ківі – несумісні продукти? Ігор Місевич, кулінарних справ майстер, вважає, що їхнє поєднання є ідеальним, особливо якщо приготувати шашлик зі свинини під соусом з ківі. Ви будете вражені цим смаковим нововведенням!

Інгредієнти:

  • Ківі – 5 шт.
  • Цибуля – 2 шт.
  • Цукор – 3 ст. л.
  • Перець чорний – ½ ч. л.
  • Сіль

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Приготування:

  1. Для соусу з ківі перетерти через сито ківі, змішати з підсмаженою цибулею, додати мед, цукор, сіль, перець за смаком.
  2. Збити блендером.

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Video: Соус з ківі до свинини від кулінара Ігоря Місевича

Ігор Місевич вважає, що поєднання ківі та свинини є ідеальним! Приготуйте і ви будете вражені цією смаковою новинкою!

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