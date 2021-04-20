Комплекс йоги для получения удовольствия в постели от Аниты Луценко

Вы не получаете удовольствие в постели? Из-за этого ваши отношения с любимым рушатся? Один из лучших тренеров Украины – Анита Луценко – показала уникальные упражнения, которые помогут вам испытать настоящий праздник в постели.

Упражнение №1

Нужно встать, поставить стопы шире плеч, носки развернуть в стороны. Опуститься в неглубокое приседание, разведя в стороны колени.

Как выполнять. На вдохе переместить корпус вправо, перенести вес на правую ногу, а левую при этом выпрямить. На выдохе вернуться в исходное положение. Повторить движение 4 раза на одной ноге, затем – на другой. Таз в этом упражнении должен двигаться, как маятник. После этого нагнитесь вниз для отдыха.

Эффективность. За счет равномерного перераспределения веса снимаются спазмы сосудов и зажатость мышц таза, улучшается кровообращение. Внутренние органы таза расслабляются, повышается чувствительность интимной зоны.

Упражнение №2

Исходное положение – как в упражнении №1.

Как выполнять. Таким же покачивающим движением, как в первом упражнении, на вдохе перевести таз вперед и на выдохе вернуть в исходное положение. Повторить 4 раза. На вдохе перевести таз назад, прогнувшись в пояснице, и на выдохе вернуться в исходное положение. Повторить 4 раза. После этого нагнуться вниз для отдыха.

Эффективность. Упражнение расслабляет копчик и поясницу, повышает подвижность и пластичность таза, задействует нервные окончания этой зоны.

Упражнение №3

Исходное положение – как в упражнении №1.

Как выполнять. Раскачивающимся движением на вдохе перевести таз назад, прогнувшись в пояснице, и на выдохе вернуться в исходное положение. Повторите 4 раза.

Эффективность. Расслабляет мышцы низа живота и органов, повышая чувствительность.

Упражнение №4

Исходное положение – как в упражнении №1.

Как выполнять. На вдохе перенести вес тела на правую ногу, выпрямив при этом левую, и очертить тазом круг вправо с максимальной амплитудой. На выдохе вернуться в исходное положение и опуститься чуть ниже, чем изначально. Сделать 4 круга вправо, каждый раз садясь ниже. Повторить в правую сторону.

Эффективность. Разрабатывает тазобедренные суставы, улучшает растяжку, улучшает кровообращение в боковых частях таза. Разработанные тазобедренные суставы и хорошая растяжка усиливают приятные ощущения во время секса и усиливают оргазм. Звуки усиливают концентрацию на упражнении, повышая его эффективность.

Упражнение №5

Лечь на живот, положить сложенные одна на другую ладони под подбородок. Ноги развести в стороны, приподнять голени и соединить стопы – подошва к подошве.

Как выполнять. На вдохе за счет напряжения мышц тазового дна и ног потянитесь стопами вверх. На выдохе расслабиться. Сделать 8 повторов.

Эффективность. Раскрыть тазобедренные суставы, расслабить мышцы низа живота и органы брюшной полости, за счет этого повышается чувствительность зоны во время секса.

Восстановите дыхание. Сесть в позу лотоса, положить кисти рук на колени, развернуть ладонями вверх, соединить большой и безымянный пальцы, спину выпрямить. Закрыть глаза.

Как выполнять. На несколько дыхательных циклов уйти в себя, сосредоточиться на своей внутренней энергии.

Эффективность. Восстановить дыхание после упражнений, закрепить результат расслабления и помочь телу зафиксировать правильное здоровое положение в зоне таза.

Video: Комплекс йоги для получения удовольствия в постели от Аниты Луценко Анита Луценко показала уникальные упражнения, которые помогут вам испытать настоящий праздник в постели