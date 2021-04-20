Комплекс йоги для отримання задоволення в ліжку від Аніти Луценко

Ви не отримуєте задоволення в ліжку? Через це ваші стосунки з коханим руйнуються? Одна з найкращих тренерок України – Аніта Луценко – показала унікальні вправи, які допоможуть вам відчути справжнє свято в ліжку.

Вправа №1

Встати, поставити стопи ширше плечей, носки розгорнути в сторони. Опуститися в неглибоке присідання, розвівши в сторони коліна.

Як виконувати. На вдиху перемістити корпус вправо, перенести вагу на праву ногу, а ліву при цьому випрямити. На видиху повернутися у вихідне положення. Повторити рух 4 рази на одній нозі, потім – на іншій. Таз в цій вправі повинен рухатися, як маятник. Після цього нагніться вниз для відпочинку.

Ефективність. За рахунок рівномірного перерозподілу ваги знімаються спазми судин і скутість м’язів тазу, поліпшується кровообіг. Внутрішні органи таза розслабляються, підвищується чутливість інтимної зони.

Вправа №2

Початкове положення – як у вправі №1.

Як виконувати. Таким же рухом-маятником, як у першій вправі, на вдиху перевести таз вперед і на видиху повернути у вихідне положення. Повторити 4 рази. На вдиху перевести таз назад, прогнувшись у попереку, і на видиху повернутися у вихідне положення. Повторити 4 рази. Після цього нагнутися вниз для відпочинку.

Ефективність. Вправа розслабляє куприк і поперек, підвищує рухливість і пластичність таза, задіє нервові закінчення цієї зони.

Вправа №3

Початкове положення – як у вправі №1.

Як виконувати. Розгойдується рухом на вдиху перевести таз назад, прогнувшись у попереку, і на видиху повернутися у вихідне положення. Повторіть 4 рази.

Ефективність. Розслаблює м’язи низу живота і органів, підвищуючи чутливість.

Вправа №4

Початкове положення – як у вправі №1.

Як виконувати. На вдиху перенести вагу тіла на праву ногу, випрямивши при цьому ліву, і окреслити тазом коло вправо з максимальною амплітудою. На видиху повернутися у вихідне положення і опуститися трохи нижче, ніж спочатку. Зробити 4 кола вправо, щоразу сідаючи нижче. Повторити в праву сторону.

Ефективність. Розробляє тазостегнові суглоби, покращує розтяжку, покращує кровообіг в бічних частинах таза. Розроблені тазостегнові суглоби і хороша розтяжка підсилюють приємні відчуття під час сексу і підсилюють оргазм. Звуки підсилюють концентрацію на вправі, підвищуючи його ефективність.

Вправа №5

Лягти на живіт, покласти складені одна на іншу долоні під підборіддя. Ноги розвести в сторони, підняти гомілки і з’єднати стопи – підошва до підошви.

Як виконувати. На вдиху за рахунок напруження м’язів тазового дна і ніг потягніться стопами вгору. На видиху розслабитися. Зробити 8 повторів.

Ефективність. Розкрити тазостегнові суглоби, розслабити м’язи низу живота і органи черевної порожнини, за рахунок цього підвищується чутливість зони під час сексу.

Відновіть дихання. Сісти в позу лотоса, покласти кисті рук на коліна, розгорнути долонями вгору, з’єднати великий і підмізинний пальці, спину випрямити. Закрити очі.

Як виконувати. На кілька дихальних циклів піти в себе, зосередитися на своїй внутрішній енергії.

Ефективність. Відновити дихання після вправ, закріпити результат розслаблення і допомогти тілу зафіксувати правильне здорове положення в зоні таза.

Video: Комплекс йоги для отримання задоволення в ліжку від Аніти Луценко Аніта Луценко показала унікальні вправи, які допоможуть вам відчути справжнє свято в ліжку