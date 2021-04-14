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Как похудеть на 5 кг: тренировка для похудения

14.04.2021

Вы похудеете на 5 килограмм за две недели всего за 7 минут в день! Комплекс упражнений от суперфиналистки «МастерШеф»-4 Ксении Мансыровой – простой способ привести свое тело в форму. Какие упражнения входят в тренировку для похудения, смотрите в материале.

Woman wearing sport shoes

Упражнение для похудения «Подъем на стул»

Поднимитесь на одной ноге на стул. Вернитесь в исходное положение. Смените ногу, повторите упражнение. Выполните по 7 раз на каждую ногу.

Упражнение для похудения «Бабочка»

Присядьте максимально низко. Убедитесь, что ваш торс остается в вертикальном положении. Держите руки перед собой, чтобы помочь сохранить равновесие и тело в вертикальном положении. Бабочку можно делать после каждого упражнения.

Упражнение для похудения «Брюшной пресс»

Лечь на пол, согнутые ноги фиксируем на полу и поднимаем тело. Держите пресс постоянно напряженным, не держите шею. Нужно сделать семь повторений. Сделать Бабочку.

Man and woman exercising at the city park. Beautiful young multiracial couple. Sit ups fitness couple exercising outside in grass. Fit happy people working out outdoor.

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Упражнение для похудения «Бег на месте»

Во время выполнения поднимайте колени максимально высоко. Повторить упражнение семь раз. Сделать Бабочку.

Упражнение для похудения «Выпад»

Сделайте шаг вперед, держите тело в вертикальном положении, согните оба колена. Колено задней ноги согните до касания пола. Переднее колено не должно выходить за рамки пальцев ступни. Сделать семь повторений. Сделать Бабочку.

Woman doing lunges in a gym, crop

Упражнение для похудения «Обратные отжимания от стула»

Обопритесь о край стула, опустите тело вниз, а затем с помощью рук вернитесь в исходное положение. Сделать Бабочку.

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