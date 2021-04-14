Як схуднути на 5 кг: тренування для схуднення

Ви схуднете на 5 кілограм за два тижні всього за 7 хвилин на день! Комплекс вправ від суперфіналістки «МастерШеф»-4 Ксенії Мансирової – простий спосіб привести своє тіло в форму. Які вправи входять до тренування для схуднення, дивіться в матеріалі.

Вправа для схуднення «Підйом на стілець»

Підніміться на одній нозі на стілець. Поверніться у вихідне положення. Змініть ногу, повторіть вправу. Виконайте по 7 разів на кожну ногу.

Вправа для схуднення «Метелик»

Присядьте максимально низько. Переконайтеся, що ваш торс залишається у вертикальному положенні. Тримайте руки перед собою, щоб допомогти зберегти рівновагу і тіло у вертикальному положенні. Метелика можна робити після кожної вправи.

Вправа для схуднення «Черевний прес»

Лягти на підлогу, зігнуті ноги фіксуємо на підлозі і піднімаємо тіло. Тримайте прес постійно напруженим, не тримайте шию. Потрібно зробити сім повторень. Зробити Метелика.

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Вправа для схуднення «Біг на місці»

Під час виконання піднімайте коліна максимально високо. Повторити вправу сім разів. Зробити Метелика.

Вправа для схуднення «Випад»

Зробіть крок вперед, тримайте тіло у вертикальному положенні, зігніть обидва коліна. Коліно задньої ноги зігніть, щоб торкнулося підлоги. Переднє коліно не повинно виходити за пальці ступні. Зробити сім повторень. Зробити Метелика.

Вправа для схуднення «Зворотні віджимання від стільця»

Зіпріться об край стільця, опустіть тіло вниз, а потім за допомогою рук поверніться у вихідне положення. Зробити Метелика.

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