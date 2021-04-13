Приближается Вербное воскресенье, а вы не знаете, какие обряды можно проделать в этот день? Уже 25 апреля мы традиционно порадуем друг друга вербой. Рукодельница Ольга Волкова и экстрасенс Алёна Курилова предложили свой вариант оберега, который принесет в ваш дом мир и любовь.

Больше по теме: Фото крутого пасхального декора

Вам понадобятся:

Ветви ивы, длина – приблизительно 130 см каждая (12 шт.)

Красная нить (можно мулине)

Бусины

Лента из перьев

Пошаговое изготовление:

Для эластичности ивы, замочите ее на 6 часов в воде (а лучше на ночь).

Затем сплетите венок, размер и диаметр – на ваше усмотрение. Закрепите венок любой нитью.

Красной нитью нужно сделать друг напротив друга 8 узелочков. Желательно на одном месте сделать несколько узелков, чтобы в дальнейшем они не развязались.

Плетя веночек и делая узелки, думайте о том, чего вам не хватает. Привязывайте свои мысли к этому оберегу.

По завершении круга начните новый. Это необходимо сделать посредине уже натянутой нитки.

И так дальше по кругу.

Необходимо сделать 5–6 рядов плетения.

Ножницами удалите хвостики ниток на местах, где вязались узлы.

Проденьте нить в бусину и зафиксируйте ее в перьевой ленте. Бусины можно добавить по желанию.

Зафиксируйте внизу оберега нить с перьевой лентой.

Прикрепите 3 таких перьевых ленты.

Только нити, которые остались висеть, не спешите отрезать. Привяжите к ним личные вещи человека, который проживает в вашем доме (любой член семьи).

Готовый оберег можно повесить возле входной двери или своей кровати. Также можно повесить его на окно или штору, чтобы оберег встречал первые лучи восходящего солнца.

Video: Делаем защитный оберег на Вербное воскресенье Вербное воскресенье - это особенный по своей энергетике день. Читайте, как сделать оберег на Вербное воскресенье, который будет защищать ваш дом и приносить удачу