Наближається Вербна неділя, а ви не знаете, які обряди можна проводити в цей день? Вже 25 квітня ми традиційно порадуємо одне одного вербою. Рукодільниця Ольга Волкова та екстрасенс Олена Курилова запропонували свій варіант оберіга, який принесе у ваш дім мир і любов.

Більше на тему: Фото крутого великоднього креативу

Вам знадобиться:

Гілки верби, довжина – приблизно 130 см кожна (12 шт.)

Червона нитка (можна муліне)

Намистини

Стрічка з пір’я

Покрокове виготовлення:

Задля пружності верби замочіть її на 6 годин у воді (краще на ніч).

Потім сплетіть вінок, розмір і діаметр – на ваш погляд. Закріпіть вінок будь-якою ниткою.

Червоною ниткою треба зробити 8 вузликів один навпроти одного. Бажано на одному місці робити кілька вузликів, щоб у подальшому вони не розв’язалися.

Під час плетіння вінка та в’язання вузликів думайте про те, чого вам не вистачає. Прив’язуйте свої думки до цього оберіга.

Як завершите коло, почніть нове. Це треба робити посередині вже натягнутої нитки.

І так далі по колу.

Необхідно зробити 5–6 рядів плетіння.

Ножицями видаліть хвостики ниток на місцях, де в’язалися вузли.

Просуньте нитку в намистину та зафіксйте її у пір’яній стрічці. Намистини можна додавати за бажанням.

Зафіксуйте внизу оберіга нитку з пір’яною стрічкою.

Прикріпіть 3 такі пір’яні стрічки.

Однак нитки, які ще висять, не поспішайте відрізати. Прив’яжіть до них особисті речі людини, яка живе у вашому домі (будь-який член родини).

Готовий оберіг можна повісити біля вхідних дверей або свого ліжка. Також можна повісити його на вікно чи штору, щоб оберіг зустрічав перші промені сонця.

Video: Робимо захисний оберіг на Вербну неділю Вербна неділя - це особливий за своєю енергетикою день. Читайте, як зробити оберіг на Вербну неділю, який буде захищати ваш будинок і приносити удачу