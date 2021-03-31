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Диетическое печенье «Яблочко» от Марины Вдовенко

31.03.2021

Вам трудно придерживаться диеты, потому что хочется перекусить сладеньким к чаю? Победительница третьего сезона шоу «Зважені та щасливі» Марина Вдовенко знает, чем утолить жажду сладкого! Она поделилась рецептом сытного и полезного печенья, которое не испортит фигуру!

2018-03-16_181949

Ингредиенты:

  • Пшеничная мука грубого помола – 200 г
  • Кукурузная мука – 100 г
  • Разрыхлитель – 5 г
  • Масло оливковое – 3 ст. л.
  • Сок апельсиновый – 100 мл
  • Апельсиновая цедра – 1 ч. л.
  • Соль – 1/4 ч. л.
  • Сахар – 50 г
  • Сок свеклы – 3 ст. л.
  • Корица – 1 ч. л.
  • Гвоздика (для украшения)
  • Кунжут черный (для украшения)

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Приготовление:

  1. Смешайте все сухие ингредиенты.
  2. Отделите от получившейся массы 1/4 часть, в нее добавьте свекольный сок и оливковое масло, замесите красное тесто.
  3. В оставшуюся массу добавьте апельсиновый сок и оливковое масло, замесите желтое тесто.
  4. Отправьте красное и желтое тесто в холодильник. Через час достаньте, скатайте желтое тесто в валик, а красное — раскатайте в квадрат и им оберните валик из желтого теста.
  5. Разрежьте получившуюся заготовку на кусочки толщиной 1 см.
  6. Обмакните края каждого кусочка в сахар, придайте форму «яблока», вдавив пальцами низ и верх.
  7. В углубления каждого «яблочка» воткните по гвоздике, а в серединку насыпьте и вдавите в тесто семечки кунжута.
  8. Выпекайте в заранее разогретой духовке при 180°С в течение 25-30 минут.

Приятного аппетита!

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