Диетическое печенье «Яблочко» от Марины Вдовенко
31.03.2021
Вам трудно придерживаться диеты, потому что хочется перекусить сладеньким к чаю? Победительница третьего сезона шоу «Зважені та щасливі» Марина Вдовенко знает, чем утолить жажду сладкого! Она поделилась рецептом сытного и полезного печенья, которое не испортит фигуру!
Ингредиенты:
- Пшеничная мука грубого помола – 200 г
- Кукурузная мука – 100 г
- Разрыхлитель – 5 г
- Масло оливковое – 3 ст. л.
- Сок апельсиновый – 100 мл
- Апельсиновая цедра – 1 ч. л.
- Соль – 1/4 ч. л.
- Сахар – 50 г
- Сок свеклы – 3 ст. л.
- Корица – 1 ч. л.
- Гвоздика (для украшения)
- Кунжут черный (для украшения)
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Приготовление:
- Смешайте все сухие ингредиенты.
- Отделите от получившейся массы 1/4 часть, в нее добавьте свекольный сок и оливковое масло, замесите красное тесто.
- В оставшуюся массу добавьте апельсиновый сок и оливковое масло, замесите желтое тесто.
- Отправьте красное и желтое тесто в холодильник. Через час достаньте, скатайте желтое тесто в валик, а красное — раскатайте в квадрат и им оберните валик из желтого теста.
- Разрежьте получившуюся заготовку на кусочки толщиной 1 см.
- Обмакните края каждого кусочка в сахар, придайте форму «яблока», вдавив пальцами низ и верх.
- В углубления каждого «яблочка» воткните по гвоздике, а в серединку насыпьте и вдавите в тесто семечки кунжута.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке при 180°С в течение 25-30 минут.
Приятного аппетита!
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