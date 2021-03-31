Дієтичне печиво «Яблучко» від Марини Вдовенко

Вам важко дотримуватися дієти, тому що хочеться перекусити солоденьким до чаю? Переможниця третього сезону шоу «Зважені та щасливі» Марина Вдовенко знає, чим втамувати спрагу солодкого! Вона поділилася рецептом ситного і корисного печива, яке не зіпсує фігуру!

Складові:

Пшеничне борошно грубого помелу – 200 г

Кукурудзяне борошно – 100 г

Розпушувач – 5 г

Оливкова олія – ​​3 ст. л.

Сік – 100 мл

Апельсинова цедра – 1 ч. л.

Сіль – 1/4 ч. л.

Цукор – 50 г

Сік буряка – 3 ст. л.

Кориця – 1 ч. л.

Гвоздика (для прикрашання)

Кунжут чорний (для прикрашання)

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Приготування:

Змішайте всі сухі інгредієнти. Відокремте від отриманої маси 1/4 частину, в неї додайте буряковий сік і оливкову олію, замісіть червоне тісто. У масу, що залишилася, додайте апельсиновий сік і оливкову олію, замісіть жовте тісто. Покладіть червоне і жовте тісто в холодильник. Через годину дістаньте, скачайте жовте тісто у валик, а червоне – розкачайте в квадрат і їм оберніть валик з жовтого тіста. Розріжте заготовку, що вийшла, на шматочки товщиною 1 см. Умочіть краї кожного шматочка в цукор, надайте форму «яблука», вдавивши пальцями низ і верх. У поглиблення кожного «яблучка» застроміть по гвоздиці, а в серединку насипте і втисніть у тісто насіння кунжуту. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці при 180°С протягом 25-30 хвилин.

Смачного!

