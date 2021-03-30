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Маска для сухой кожи лица в домашних условиях: рецепт Ольги Метельской

30.03.2021

Страдаете от сухости кожи лица? Ольга Метельская знает, как решить эту проблему! Читайте, как приготовить маску для сухой кожи лица по личному рецепту известного косметолога в нашем материале.

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Ингредиенты:

  • Топинамбур (мякоть) – 1 ст. л.
  • Банан – 2 ч. л.
  • Оливковое масло – 1 ч. л.
  • Витамин Е – 6 кап.

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Приготовление:

  1. Для начала промойте топинамбур и натрите его на мелкую терку.
  2. Полученную кашу топинамбура необходимо смешать с мякотью банана. Для достижения максимального эффекта маски необходимо использовать именно спелый банан.
  3. Затем добавьте оливковое масло и витамин Е. Тщательно перемешайте все ингредиенты.
  4. По консистенции маска должна быть как густая сметана. Если же она выйдет немного сухой – добавьте пару капель кипяченой воды.
  5. Нанесите маску на очищенную кожу лица на 20 минут. Затем смойте теплой водой (дополнительным плюсом будет использование минеральной воды). Нанесите любой дневной крем.

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Эффект будет заметен уже после первого применения! Для закрепления эффекта на коже необходимо провести 5-6 таких процедур.

Video: Маска для сухой кожи лица в домашних условиях: рецепт Ольги Метельской

Хотите узнать, как приготовить маску для сухой кожи лица в домашних условиях? Рецепт Ольги Метельской прост и эффективен. Читайте, как сделать маску для сухой кожи лица в домашних условиях

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