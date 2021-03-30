Страдаете от сухости кожи лица? Ольга Метельская знает, как решить эту проблему! Читайте, как приготовить маску для сухой кожи лица по личному рецепту известного косметолога в нашем материале.



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Ингредиенты:

Топинамбур (мякоть) – 1 ст. л.

Банан – 2 ч. л.

Оливковое масло – 1 ч. л.

Витамин Е – 6 кап.

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Приготовление:

Для начала промойте топинамбур и натрите его на мелкую терку. Полученную кашу топинамбура необходимо смешать с мякотью банана. Для достижения максимального эффекта маски необходимо использовать именно спелый банан. Затем добавьте оливковое масло и витамин Е. Тщательно перемешайте все ингредиенты. По консистенции маска должна быть как густая сметана. Если же она выйдет немного сухой – добавьте пару капель кипяченой воды. Нанесите маску на очищенную кожу лица на 20 минут. Затем смойте теплой водой (дополнительным плюсом будет использование минеральной воды). Нанесите любой дневной крем.

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Эффект будет заметен уже после первого применения! Для закрепления эффекта на коже необходимо провести 5-6 таких процедур.

Video: Маска для сухой кожи лица в домашних условиях: рецепт Ольги Метельской Хотите узнать, как приготовить маску для сухой кожи лица в домашних условиях? Рецепт Ольги Метельской прост и эффективен. Читайте, как сделать маску для сухой кожи лица в домашних условиях