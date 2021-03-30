Маска для сухой кожи лица в домашних условиях: рецепт Ольги Метельской
30.03.2021
Страдаете от сухости кожи лица? Ольга Метельская знает, как решить эту проблему! Читайте, как приготовить маску для сухой кожи лица по личному рецепту известного косметолога в нашем материале.
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Ингредиенты:
- Топинамбур (мякоть) – 1 ст. л.
- Банан – 2 ч. л.
- Оливковое масло – 1 ч. л.
- Витамин Е – 6 кап.
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Приготовление:
- Для начала промойте топинамбур и натрите его на мелкую терку.
- Полученную кашу топинамбура необходимо смешать с мякотью банана. Для достижения максимального эффекта маски необходимо использовать именно спелый банан.
- Затем добавьте оливковое масло и витамин Е. Тщательно перемешайте все ингредиенты.
- По консистенции маска должна быть как густая сметана. Если же она выйдет немного сухой – добавьте пару капель кипяченой воды.
- Нанесите маску на очищенную кожу лица на 20 минут. Затем смойте теплой водой (дополнительным плюсом будет использование минеральной воды). Нанесите любой дневной крем.
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Эффект будет заметен уже после первого применения! Для закрепления эффекта на коже необходимо провести 5-6 таких процедур.
Video: Маска для сухой кожи лица в домашних условиях: рецепт Ольги Метельской
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