Маска для сухої шкіри обличчя в домашніх умовах: рецепт Ольги Метельської
30.03.2021
Страждаєте від сухості шкіри обличчя? Ольга Метельська знає, як вирішити цю проблему! Читайте, як приготувати маску для сухої шкіри обличчя за особистим рецептом відомого косметолога в нашому матеріалі.
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Інгредієнти:
- Топінамбур (м’якота) – 1 ст. л.
- Банан – 2 ч. л.
- Оливкова олія – 1 ч. л.
- Вітамін Е – 6 крап.
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Приготування:
- Для початку промийте топінамбур і натріть його на дрібній тертці.
- Отриману кашу топінамбура необхідно змішати з м’якотою банана. Для досягнення максимального ефекту маски необхідно використовувати саме стиглий банан.
- Потім додайте оливкову олію та вітамін Е. Ретельно перемішайте всі інгредієнти.
- За консистенцією маска повинна бути як густа сметана. Якщо ж вона вийде трохи сухою – додайте пару крапель кип’яченої води.
- Нанесіть маску на очищену шкіру обличчя на 20 хвилин. Потім змийте теплою водою (додатковим плюсом буде використання мінеральної води). Нанесіть будь-який денний крем.
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Ефект буде помітний вже після першого застосування! Для закріплення ефекту на шкірі необхідно провести 5-6 таких процедур.
Video: Маска для сухої шкіри обличчя в домашніх умовах: рецепт Ольги Метельської
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