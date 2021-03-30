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Маска для сухої шкіри обличчя в домашніх умовах: рецепт Ольги Метельської

30.03.2021

Страждаєте від сухості шкіри обличчя? Ольга Метельська знає, як вирішити цю проблему! Читайте, як приготувати маску для сухої шкіри обличчя за особистим рецептом відомого косметолога в нашому матеріалі.

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Інгредієнти:

  • Топінамбур (м’якота) – 1 ст. л.
  • Банан – 2 ч. л.
  • Оливкова олія – ​​1 ч. л.
  • Вітамін Е – 6 крап.

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Приготування:

  1. Для початку промийте топінамбур і натріть його на дрібній тертці.
  2. Отриману кашу топінамбура необхідно змішати з м’якотою банана. Для досягнення максимального ефекту маски необхідно використовувати саме стиглий банан.
  3. Потім додайте оливкову олію та вітамін Е. Ретельно перемішайте всі інгредієнти.
  4. За консистенцією маска повинна бути як густа сметана. Якщо ж вона вийде трохи сухою – додайте пару крапель кип’яченої води.
  5. Нанесіть маску на очищену шкіру обличчя на 20 хвилин. Потім змийте теплою водою (додатковим плюсом буде використання мінеральної води). Нанесіть будь-який денний крем.

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Ефект буде помітний вже після першого застосування! Для закріплення ефекту на шкірі необхідно провести 5-6 таких процедур.

Video: Маска для сухої шкіри обличчя в домашніх умовах: рецепт Ольги Метельської

Хочете дізнатися, як приготувати маску для сухої шкіри обличчя в домашніх умовах? Рецепт Ольги Метельської простий та ефективний. Читайте, як зробити маску для сухої шкіри обличчя в домашніх умовах

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