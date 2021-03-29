Как красить ресницы правильно: секреты Елены Мельник
29.03.2021
Как красить ресницы, чтобы они выглядели аккуратно, а также были пушистыми и длинными? Секретами в этом деле поделилась визажист Елена Мельник. Благодаря этим простым советам, как красить ресницы правильно, ваш взгляд будет глубоким и неотразимым. Но не забывайте главное правило ― от того, насколько качественной тушью для ресниц вы пользуетесь, зависит, как будут выглядеть ваши глаза.
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Как красить ресницы:
- До использования туши наносим на ресницы кондиционер (10 г сахара и 30 мл воды), наносим смесь пальчиками на ресницы, подкручивая у корней. Создаём изгиб на ресничках.
- Прежде чем красить ресницы, хорошенько припудрите их – нанесите рассыпчатую пудру с помощью кисти, ресницы будут казаться пышнее.
- Разогрейте тушь в тёплом месте (потрите в ладошках, спрячьте в декольте), жидкая текстура сделает реснички толще и пышнее.
- На кисть-бочонок нужно набрать равномерный слой туши с зубчиков щеточки, достаточный для нанесения одного слоя на ресницы. Далее нанесите тушь аккуратно от основания ресниц, заворачивая их к верху. Чтобы глаза выглядели больше, а взгляд открытым, прокрашивайте реснички, двигаясь от внешнего уголка глаза к носу. Начните красить, чуть нажав и потерев щёточкой у самых корней. Волоски на кисточке будут вбирать в себя излишки туши, а тушь по ресницам распределится порционно, тончайшими слоями. Исключён риск образования комочков и слипшихся ресниц. Заострённый кончик кисти-бочонка позволит прокрасить ресницы даже в труднодоступных уголках глаза, и при этом нет риска уколоть глаз. Очистите кисточку салфеткой и наберите второй слой. Нанесите тушь таким образом в три слоя, при этом вам не нужно ждать, пока высохнет предыдущий слой, так как небольшое количество туши очень быстро засыхает на ресницах.
- После того, как вы накрасили ресницы тушью, аккуратно прочешите их обычной зубной щеткой, пока средство еще не засохло: это поможет вам избавиться от комочков, а заодно и «вытянуть» ресницы. Зубная щетка обязательно должна быть новой и продезинфицированной.
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Video: Как красить ресницы правильно: секреты Елены Мельник
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