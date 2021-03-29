До использования туши наносим на ресницы кондиционер (10 г сахара и 30 мл воды), наносим смесь пальчиками на ресницы, подкручивая у корней. Создаём изгиб на ресничках.

Прежде чем красить ресницы, хорошенько припудрите их – нанесите рассыпчатую пудру с помощью кисти, ресницы будут казаться пышнее.

плом месте (потрите в ладошках, спрячьте в декольте), жидкая текстура сделает реснички толще и пышнее.

На кисть-бочонок нужно набрать равномерный слой туши с зубчиков щеточки, достаточный для нанесения одного слоя на ресницы. Далее нанесите тушь аккуратно от основания ресниц, заворачивая их к верху.

Чтобы глаза выглядели больше, а взгляд открытым, прокрашивайте реснички, двигаясь от внешнего уголка глаза к носу. Начните красить, чуть нажав и потерев щёточкой у самых корней.

Волоски на кисточке будут вбирать в себя излишки туши, а тушь по ресницам распределится порционно, тончайшими слоями. Исключён риск образования комочков и слипшихся ресниц. Заостр

ё

нный кончик кисти-бочонка позволит прокрасить ресницы даже в труднодоступных уголках глаза, и при этом нет риска уколоть глаз.

Очистите кисточку салфетк

ой

и наберите второй слой. Нанесите тушь таким образом в три слоя, при этом вам не нужно ждать, пока высохнет предыдущий слой, так как небольшое количество туши очень быстро засыхает на ресницах.