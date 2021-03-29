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Как красить ресницы правильно: секреты Елены Мельник

29.03.2021

Как красить ресницы, чтобы они выглядели аккуратно, а также были пушистыми и длинными? Секретами в этом деле поделилась визажист Елена Мельник. Благодаря этим простым советам, как красить ресницы правильно, ваш взгляд будет глубоким и неотразимым. Но не забывайте главное правило от того, насколько качественной тушью для ресниц вы пользуетесь, зависит, как будут выглядеть ваши глаза.

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Как красить ресницы:

  1. До использования туши наносим на ресницы кондиционер (10 г сахара и 30 мл воды), наносим смесь пальчиками на ресницы, подкручивая у корней. Создаём изгиб на ресничках.
  2. Прежде чем красить ресницы, хорошенько припудрите их – нанесите рассыпчатую пудру с помощью кисти, ресницы будут казаться пышнее.
  3. Разогрейте тушь в тёплом месте (потрите в ладошках, спрячьте в декольте), жидкая текстура сделает реснички толще и пышнее.
  4. На кисть-бочонок нужно набрать равномерный слой туши с зубчиков щеточки, достаточный для нанесения одного слоя на ресницы. Далее нанесите тушь аккуратно от основания ресниц, заворачивая их к верху. Чтобы глаза выглядели больше, а взгляд открытым, прокрашивайте реснички, двигаясь от внешнего уголка глаза к носу. Начните красить, чуть нажав и потерев щёточкой у самых корней. Волоски на кисточке будут вбирать в себя излишки туши, а тушь по ресницам распределится порционно, тончайшими слоями. Исключён риск образования комочков и слипшихся ресниц. Заострённый кончик кисти-бочонка позволит прокрасить ресницы даже в труднодоступных уголках глаза, и при этом нет риска уколоть глаз. Очистите кисточку салфеткой и наберите второй слой. Нанесите тушь таким образом в три слоя, при этом вам не нужно ждать, пока высохнет предыдущий слой, так как небольшое количество туши очень быстро засыхает на ресницах.
  5. После того, как вы накрасили ресницы тушью, аккуратно прочешите их обычной зубной щеткой, пока средство еще не засохло: это поможет вам избавиться от комочков, а заодно и «вытянуть» ресницы. Зубная щетка обязательно должна быть новой и продезинфицированной.

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Video: Как красить ресницы правильно: секреты Елены Мельник

Как красить ресницы, чтобы они были пушистыми, длинными и аккуратными? Визажист Елена Мельник поделилась секретами, как красить ресницы правильно

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