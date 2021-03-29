Як фарбувати вії правильно: секрети Олени Мельник
29.03.2021
Як фарбувати вії, щоб вони виглядали охайно, а також були пухнастими і довгими? Секретами в цій справі поділилася візажист Олена Мельник. Завдяки цим порадам, як фарбувати вії правильно, ваш погляд буде глибоким і чарівним. Але не забувайте головне правило ― від того, наскільки якісною тушшю для вій ви користуєтеся, залежить, як виглядатимуть ваші очі.
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Як фарбувати вії:
- До використання туші наносимо на вії кондиціонер (10 г цукру і 30 мл води), наносимо суміш пальчиками на вії, підкручуючи біля коренів. Створюємо вигин на віях.
- Перш ніж фарбувати вії, гарненько припудріть їх – нанесіть розсипчасту пудру за допомогою пензля, вії здаватимуться пишнішими.
- Розігрійте туш в теплому місці (потріть в долоньках, заховайте в декольте), рідка текстура зробить вії товщими і пишнішими.
- На пензлик-бочонок потрібно набрати рівномірний шар туші з зубчиків щіточки, достатній для нанесення одного шару на вії. Далі нанесіть туш акуратно від коренів вій, загинаючи їх догори. Щоб очі виглядали більшими, а погляд відкритим, профарбовуйте вії, рухаючись від зовнішнього куточка ока до носа. Почніть фарбувати, трохи натиснувши і потерши щіточкою біля самих коренів. Волоски на пензлику вбиратимуть в себе надлишки туші, а туш розподілиться порційно, найтоншими шарами. Виключений ризик утворення грудочок і злиплих вій. Загострений кінчик пензля-бочонка дозволить фарбувати вії навіть у важкодоступних куточках ока, і при цьому немає ризику вколоти око. Очистіть пензлик серветкою і наберіть другий шар. Нанесіть туш таким чином в три шари, при цьому вам не потрібно чекати, поки висохне попередній шар, адже невелика кількість туші дуже швидко засихає на віях.
- Після того, як ви нафарбували вії тушшю, акуратно прочешіть їх звичайною зубною щіткою, поки засіб ще не висохнув: це допоможе вам позбутися грудочок, а також «витягнути» вії. Зубна щітка обов’язково має бути новою і продезінфікованою.
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Video: Як фарбувати вії правильно: секрети Олени Мельник
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