Як фарбувати вії, щоб вони виглядали охайно, а також були пухнастими і довгими? Секретами в цій справі поділилася візажист Олена Мельник. Завдяки цим порадам, як фарбувати вії правильно, ваш погляд буде глибоким і чарівним. Але не забувайте головне правило ― від того, наскільки якісною тушшю для вій ви користуєтеся, залежить, як виглядатимуть ваші очі.

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Як фарбувати вії:

До використання туші наносимо на вії кондиціонер (10 г цукру і 30 мл води), наносимо суміш пальчиками на вії, підкручуючи біля коренів. Створюємо вигин на віях. Перш ніж фарбувати вії, гарненько припудріть їх – нанесіть розсипчасту пудру за допомогою пензля, вії здаватимуться пишнішими. Розігрійте туш в теплому місці (потріть в долоньках, заховайте в декольте), рідка текстура зробить вії товщими і пишнішими. На пензлик-бочонок потрібно набрати рівномірний шар туші з зубчиків щіточки, достатній для нанесення одного шару на вії. Далі нанесіть туш акуратно від коренів вій, загинаючи їх догори. Щоб очі виглядали більшими, а погляд відкритим, профарбовуйте вії, рухаючись від зовнішнього куточка ока до носа. Почніть фарбувати, трохи натиснувши і потерши щіточкою біля самих коренів. Волоски на пензлику вбиратимуть в себе надлишки туші, а туш розподілиться порційно, найтоншими шарами. Виключений ризик утворення грудочок і злиплих вій. Загострений кінчик пензля-бочонка дозволить фарбувати вії навіть у важкодоступних куточках ока, і при цьому немає ризику вколоти око. Очистіть пензлик серветкою і наберіть другий шар. Нанесіть туш таким чином в три шари, при цьому вам не потрібно чекати, поки висохне попередній шар, адже невелика кількість туші дуже швидко засихає на віях. Після того, як ви нафарбували вії тушшю, акуратно прочешіть їх звичайною зубною щіткою, поки засіб ще не висохнув: це допоможе вам позбутися грудочок, а також «витягнути» вії. Зубна щітка обов’язково має бути новою і продезінфікованою.

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Video: Як фарбувати вії правильно: секрети Олени Мельник Як фарбувати вії, щоб вони були пухнастими, довгими і акуратними? Візажист Олена Мельник поділилася секретами, як фарбувати вії правильно