Вы простудились и хотите облегчить свое состояние? Читайте рецепт отличного антипростудного супа, который моментально поставит вас на ноги! Узнайте, какие целебные ингредиенты в его составе, а также как приготовить лечебный суп.



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Ингредиенты:

Петух – 1 шт.

Стебли сельдерея – 3 шт.

Морковь – 2 шт.

Острый перец чили – 1 шт.

Луковица – 1 шт.

Имбирь свежий – 20 г

Перец горошком – 10–12 горошин

Соль

Сухие семена укропа – 0,5 ч. л.

Лавровый лист – 2 шт.

Мука цельнозерновая – 100 г

Яйцо – 1 шт.

Паприка – ¼ ч. л.

Семена льна – 2 ч. л.

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Приготовление:

С петуха снять кожу, порезать и поставить варить с добавлением сельдерея, моркови, перца, лаврового листа, имбиря и семян укропа. Варить полтора часа на слабом огне. Затем петуха достать, а бульон процедить и снова поставить на огонь. Петуха порезать на кусочки. Все это варить в бульоне еще 10 минут. На раскаленной сковороде обжарить луковицу и бросить ее в суп. Для лапши замесить тесто из муки, семян льна, яйца, базилика, петрушки, паприки и воды. Дать постоять 20 минут в холодильнике, затем порезать на кусочки и сделать маленькие «ушки». Варить в воде в течение 4–5 минут. В тарелку положить мясо, «ушки» и залить все бульоном.

Video: Антипростудный суп из петуха Как самостоятельно приготовить антипростудный суп из петуха? Читайте в материале пошаговый рецепт антипростудного супа, который облегчит ваше состояние