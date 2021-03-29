Антипростудный суп из петуха
29.03.2021
Вы простудились и хотите облегчить свое состояние? Читайте рецепт отличного антипростудного супа, который моментально поставит вас на ноги! Узнайте, какие целебные ингредиенты в его составе, а также как приготовить лечебный суп.
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Ингредиенты:
- Петух – 1 шт.
- Стебли сельдерея – 3 шт.
- Морковь – 2 шт.
- Острый перец чили – 1 шт.
- Луковица – 1 шт.
- Имбирь свежий – 20 г
- Перец горошком – 10–12 горошин
- Соль
- Сухие семена укропа – 0,5 ч. л.
- Лавровый лист – 2 шт.
- Мука цельнозерновая – 100 г
- Яйцо – 1 шт.
- Паприка – ¼ ч. л.
- Семена льна – 2 ч. л.
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Приготовление:
- С петуха снять кожу, порезать и поставить варить с добавлением сельдерея, моркови, перца, лаврового листа, имбиря и семян укропа. Варить полтора часа на слабом огне.
- Затем петуха достать, а бульон процедить и снова поставить на огонь. Петуха порезать на кусочки. Все это варить в бульоне еще 10 минут.
- На раскаленной сковороде обжарить луковицу и бросить ее в суп.
- Для лапши замесить тесто из муки, семян льна, яйца, базилика, петрушки, паприки и воды. Дать постоять 20 минут в холодильнике, затем порезать на кусочки и сделать маленькие «ушки».
- Варить в воде в течение 4–5 минут. В тарелку положить мясо, «ушки» и залить все бульоном.
Video: Антипростудный суп из петуха
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