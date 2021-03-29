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Антипростудный суп из петуха

29.03.2021

Вы простудились и хотите облегчить свое состояние? Читайте рецепт отличного антипростудного супа, который моментально поставит вас на ноги! Узнайте, какие целебные ингредиенты в его составе, а также как приготовить лечебный суп.

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Ингредиенты:

  • Петух – 1 шт.
  • Стебли сельдерея – 3 шт.
  • Морковь – 2 шт.
  • Острый перец чили – 1 шт.
  • Луковица – 1 шт.
  • Имбирь свежий – 20 г
  • Перец горошком – 10–12 горошин
  • Соль
  • Сухие семена укропа – 0,5 ч. л.
  • Лавровый лист – 2 шт.
  • Мука цельнозерновая – 100 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Паприка – ¼ ч. л.
  • Семена льна – 2 ч. л.

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Приготовление:

  1. С петуха снять кожу, порезать и поставить варить с добавлением сельдерея, моркови, перца, лаврового листа, имбиря и семян укропа. Варить полтора часа на слабом огне.
  2. Затем петуха достать, а бульон процедить и снова поставить на огонь. Петуха порезать на кусочки. Все это варить в бульоне еще 10 минут.
  3. На раскаленной сковороде обжарить луковицу и бросить ее в суп.
  4. Для лапши замесить тесто из муки, семян льна, яйца, базилика, петрушки, паприки и воды. Дать постоять 20 минут в холодильнике, затем порезать на кусочки и сделать маленькие «ушки».
  5. Варить в воде в течение 4–5 минут. В тарелку положить мясо, «ушки» и залить все бульоном.

Video: Антипростудный суп из петуха

Как самостоятельно приготовить антипростудный суп из петуха? Читайте в материале пошаговый рецепт антипростудного супа, который облегчит ваше состояние

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