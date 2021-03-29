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Протизастудний суп із півня

29.03.2021

Ви застудилися та хочете полегшити свій стан? Читайте рецепт чудового протизастудного супу, який моментально поставить вас на ноги! Дізнайтеся, які цілющі інгредієнти в його складі, а також як приготувати цей лікувальний суп.

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Складові:

  • Півень – 1 шт.
  • Стебла селери – 3 шт.
  • Морква – 2 шт.
  • Гострий перець чилі – 1 шт.
  • Цибулина – 1 шт.
  • Імбир свіжий – 20 г
  • Перець горошком – 1012 горошин
  • Сіль
  • Сухе насіння кропу – 0,5 ч. л.
  • Лавровий лист – 2 шт.
  • Борошно цільнозернове100 г
  • Яйце – 1 шт.
  • Паприка – ¼ ч.
  • Насіння льону – 2 ч. л.

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Приготування:

  1. З півня зняти шкіру, порізати й поставити варити з додаванням селери, моркви, перцю, лаврового листа, імбиру та насіння кропу. Варити півтори години на слабкому вогні.
  2. Потім півня дістати, а бульйон процідити й знову поставити на вогонь. Півня порізати на шматочки. Все це варити в бульйоні ще 10 хвилин.
  3. На розпеченій пательні обсмажити цибулину й кинути її в суп.
  4. Для локшини замісити тісто з борошна, насіння льону, яйця, базиліка, петрушки, паприки та води. Дати постояти 20 хвилин в холодильнику, потім порізати на шматочки й зробити маленькі «вушка».
  5. Варити в воді протягом 45 хвилин. У тарілку покласти м’ясо, «вушка» й залити все бульйоном.

Video: Протизастудний суп із півня

Як самостійно приготувати протизастудний суп із півня? Дізнайтеся покроковий рецепт протизастудного супу, який полегшить ваш стан під час захворювання

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