Протизастудний суп із півня
29.03.2021
Ви застудилися та хочете полегшити свій стан? Читайте рецепт чудового протизастудного супу, який моментально поставить вас на ноги! Дізнайтеся, які цілющі інгредієнти в його складі, а також як приготувати цей лікувальний суп.
Більше на тему: Протизастудний часниковий суп без неприємного запаху
Складові:
- Півень – 1 шт.
- Стебла селери – 3 шт.
- Морква – 2 шт.
- Гострий перець чилі – 1 шт.
- Цибулина – 1 шт.
- Імбир свіжий – 20 г
- Перець горошком – 10–12 горошин
- Сіль
- Сухе насіння кропу – 0,5 ч. л.
- Лавровий лист – 2 шт.
- Борошно цільнозернове – 100 г
- Яйце – 1 шт.
- Паприка – ¼ ч.
- Насіння льону – 2 ч. л.
Більше на тему: Зігріваючий суп з імбиром від Марини Шевченко
Приготування:
- З півня зняти шкіру, порізати й поставити варити з додаванням селери, моркви, перцю, лаврового листа, імбиру та насіння кропу. Варити півтори години на слабкому вогні.
- Потім півня дістати, а бульйон процідити й знову поставити на вогонь. Півня порізати на шматочки. Все це варити в бульйоні ще 10 хвилин.
- На розпеченій пательні обсмажити цибулину й кинути її в суп.
- Для локшини замісити тісто з борошна, насіння льону, яйця, базиліка, петрушки, паприки та води. Дати постояти 20 хвилин в холодильнику, потім порізати на шматочки й зробити маленькі «вушка».
- Варити в воді протягом 4–5 хвилин. У тарілку покласти м’ясо, «вушка» й залити все бульйоном.
Video: Протизастудний суп із півня
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanM/ZmI9MDAxIj48L3NjcmlwdD4NCg==
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=