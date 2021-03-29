Ви застудилися та хочете полегшити свій стан? Читайте рецепт чудового протизастудного супу, який моментально поставить вас на ноги! Дізнайтеся, які цілющі інгредієнти в його складі, а також як приготувати цей лікувальний суп.

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Складові:

Півень – 1 шт.

Стебла селери – 3 шт .

Морква – 2 шт.

Гострий перець чилі – 1 шт.

Цибулина – 1 шт.

Імбир свіжий – 20 г

Перець горошком – 10 – 12 горошин

12 горошин Сіль

Сухе насіння кропу – 0,5 ч. л.

– ч. л. Лавровий лист – 2 шт.

– 2 шт. Борошно цільнозернове – 100 г

– Яйце – 1 шт.

Паприка – ¼ ч.

Насіння льону – 2 ч. л.

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Приготування:

З півня зняти шкіру, порізати й поставити варити з додаванням селери, моркви, перцю, лаврового листа, імбиру та насіння кропу. Варити півтори години на слабкому вогні. Потім півня дістати, а бульйон процідити й знову поставити на вогонь. Півня порізати на шматочки. Все це варити в бульйоні ще 10 хвилин. На розпеченій пательні обсмажити цибулину й кинути її в суп. Для локшини замісити тісто з борошна, насіння льону, яйця, базиліка, петрушки, паприки та води. Дати постояти 20 хвилин в холодильнику, потім порізати на шматочки й зробити маленькі «вушка». Варити в воді протягом 4 – 5 хвилин. У тарілку покласти м’ясо, «вушка» й залити все бульйоном.

Video: Протизастудний суп із півня Як самостійно приготувати протизастудний суп із півня? Дізнайтеся покроковий рецепт протизастудного супу, який полегшить ваш стан під час захворювання