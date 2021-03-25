Секрет простого шоколадного чизкейка
25.03.2021
Вы уверены, что для приготовления ресторанного чизкейка нужно много времени и опыта? С нашим шоколадным чизкейком из четырех ингредиентов справится любая хозяйка! Его приготовление не займет много времени, а удивительный вкус порадует вас и ваших близких. Рецепт шоколадного чизкейка узнайте в материале.
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Ингредиенты для чизкейка:
- Яйца – 3 шт.
- Белый шоколад – 200 г
- Жирный творог – 600 г
- Сливки 30% – 200 г
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Приготовление чизкейка:
- Для начала отделите желтки от белков, добавьте желтки в творог.
- Творог взбейте вместе с желтками и сливками в кухонной машине до однородной консистенции.
- На следующем этапе растопите шоколад. Затем постепенно введите его в творожную массу.
- Белки взбейте в пышную пену и также добавьте в творожную массу.
- После этого тесто размешайте и вылейте в форму для запекания, предварительно застелив ее пергаментной бумагой.
- Выпекайте чизкейк в духовке на водяной бане 40 минут при температуре 150 градусов.
Video: Секрет простого шоколадного чизкейка
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