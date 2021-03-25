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Секрет простого шоколадного чизкейка

25.03.2021

Вы уверены, что для приготовления ресторанного чизкейка нужно много времени и опыта? С нашим шоколадным чизкейком из четырех ингредиентов справится любая хозяйка! Его приготовление не займет много времени, а удивительный вкус порадует вас и ваших близких. Рецепт шоколадного чизкейка узнайте в материале.

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Ингредиенты для чизкейка:

  • Яйца – 3 шт.
  • Белый шоколад – 200 г
  • Жирный творог – 600 г
  • Сливки 30% – 200 г

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Приготовление чизкейка:

  1. Для начала отделите желтки от белков, добавьте желтки в творог.
  2. Творог взбейте вместе с желтками и сливками в кухонной машине до однородной консистенции.
  3. На следующем этапе растопите шоколад. Затем постепенно введите его в творожную массу.
  4. Белки взбейте в пышную пену и также добавьте в творожную массу.
  5. После этого тесто размешайте и вылейте в форму для запекания, предварительно застелив ее пергаментной бумагой.
  6. Выпекайте чизкейк в духовке на водяной бане 40 минут при температуре 150 градусов.

Video: Секрет простого шоколадного чизкейка

Как приготовить шоколадный чизкейк? Простой рецепт десерта рассказала Екатерина Великая. Читайте пошаговый рецепт шоколадного чизкейка и готовьте просто и с удовольствием

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