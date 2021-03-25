Вы уверены, что для приготовления ресторанного чизкейка нужно много времени и опыта? С нашим шоколадным чизкейком из четырех ингредиентов справится любая хозяйка! Его приготовление не займет много времени, а удивительный вкус порадует вас и ваших близких. Рецепт шоколадного чизкейка узнайте в материале.



Больше по теме: Шоколадный торт без выпекания



Ингредиенты для чизкейка:

Яйца – 3 шт.

Белый шоколад – 200 г

Жирный творог – 600 г

Сливки 30% – 200 г

Больше по теме: Малиновый чизкейк: диетический рецепт без выпекания

Приготовление чизкейка:

Для начала отделите желтки от белков, добавьте желтки в творог. Творог взбейте вместе с желтками и сливками в кухонной машине до однородной консистенции. На следующем этапе растопите шоколад. Затем постепенно введите его в творожную массу. Белки взбейте в пышную пену и также добавьте в творожную массу. После этого тесто размешайте и вылейте в форму для запекания, предварительно застелив ее пергаментной бумагой. Выпекайте чизкейк в духовке на водяной бане 40 минут при температуре 150 градусов.

Video: Секрет простого шоколадного чизкейка Как приготовить шоколадный чизкейк? Простой рецепт десерта рассказала Екатерина Великая. Читайте пошаговый рецепт шоколадного чизкейка и готовьте просто и с удовольствием