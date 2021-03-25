Ви впевнені, що для приготування ресторанного чизкейка потрібно багато часу та досвіду? З нашим шоколадним чизкейком із чотирьох інгредієнтів впорається будь-яка господиня! Його приготування не займе багато часу, а дивовижний смак потішить вас та ваших близьких. Рецепт шоколадного чизкейка дізнайтеся в матеріалі.



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Складові для чизкейка:

Яйця – 3 шт.

Білий шоколад – 200 г

Жирний сир – 600 г

Вершки 30% – 200 г

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Приготування чизкейка:

Для початку відокремте жовтки від білків, додайте жовтки в сир. Сир збийте разом із жовтками та вершками в кухонному комбайні до однорідної консистенції. На наступному етапі розтопіть шоколад. Потім поступово введіть його в сирну масу. Білки збийте в пишну піну й також додайте до сирної маси. Після цього тісто розмішайте та вилийте в форму для запікання, попередньо застеливши її пергаментним папером. Випікайте чизкейк в духовці на водяній бані 40 хвилин при температурі 150 градусів.

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