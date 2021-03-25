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Секрет простого шоколадного чизкейка

25.03.2021

Ви впевнені, що для приготування ресторанного чизкейка потрібно багато часу та досвіду? З нашим шоколадним чизкейком із чотирьох інгредієнтів впорається будь-яка господиня! Його приготування не займе багато часу, а дивовижний смак потішить вас та ваших близьких. Рецепт шоколадного чизкейка дізнайтеся в матеріалі.

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Складові для чизкейка:

  • Яйця – 3 шт.
  • Білий шоколад – 200 г
  • Жирний сир – 600 г
  • Вершки 30% – 200 г

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Приготування чизкейка:

  1. Для початку відокремте жовтки від білків, додайте жовтки в сир.
  2. Сир збийте разом із жовтками та вершками в кухонному комбайні до однорідної консистенції.
  3. На наступному етапі розтопіть шоколад. Потім поступово введіть його в сирну масу.
  4. Білки збийте в пишну піну й також додайте до сирної маси.
  5. Після цього тісто розмішайте та вилийте в форму для запікання, попередньо застеливши її пергаментним папером.
  6. Випікайте чизкейк в духовці на водяній бані 40 хвилин при температурі 150 градусів.

Video: Секрет простого шоколадного чизкейка

Як приготувати шоколадний чизкейк? Простий рецепт десерту розповіла Катерина Велика. Читайте покроковий рецепт шоколадного чизкейка і готуйте просто

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