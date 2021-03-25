Секрет простого шоколадного чизкейка
25.03.2021
Ви впевнені, що для приготування ресторанного чизкейка потрібно багато часу та досвіду? З нашим шоколадним чизкейком із чотирьох інгредієнтів впорається будь-яка господиня! Його приготування не займе багато часу, а дивовижний смак потішить вас та ваших близьких. Рецепт шоколадного чизкейка дізнайтеся в матеріалі.
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Складові для чизкейка:
- Яйця – 3 шт.
- Білий шоколад – 200 г
- Жирний сир – 600 г
- Вершки 30% – 200 г
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Приготування чизкейка:
- Для початку відокремте жовтки від білків, додайте жовтки в сир.
- Сир збийте разом із жовтками та вершками в кухонному комбайні до однорідної консистенції.
- На наступному етапі розтопіть шоколад. Потім поступово введіть його в сирну масу.
- Білки збийте в пишну піну й також додайте до сирної маси.
- Після цього тісто розмішайте та вилийте в форму для запікання, попередньо застеливши її пергаментним папером.
- Випікайте чизкейк в духовці на водяній бані 40 хвилин при температурі 150 градусів.
Video: Секрет простого шоколадного чизкейка
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