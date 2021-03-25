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Как сделать хот-дог и диетические сосиски: рецепт приготовления

25.03.2021

Любите фаст-фуд, но беспокоитесь за фигуру? Мечтаете есть и ни в чем себе не отказывать? Предлагаем вам рецепт диетических сосисок для хот-догов. Подробнее об ингредиентах и ​​способе приготовления — в нашем материале.  

диетический хот дог

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Ингредиенты:

  • Булочка из цельнозерновой муки для хот-догов — 4 шт.  
  • Овечья брынза — 100 г
  • Жареные лесные грибы — 100 г
  • Помидоры свежие — 200 г
  • Ростки пшеницы — 50 г
  • Базилик — 15 г
  • Обезжиренный йогурт — 200 г
  • Натуральная томатная паста — 1 ст. л.  
  • Куриное филе — 300 г
  • Яйца — 1 шт.  
  • Обезжиренное молоко — 120 г

Способ приготовления:

  1. Куриное филе порезать на кусочки 1×1 см. 
  2. Взбить в блендере с яйцом и обезжиренным молоком, добавить соль и перец по вкусу.
  3. Полученную смесь заверните в пищевую пленку, придав форму сосиски.
  4. Отварите в чуть подсоленной воде 15-20 мин.
  5. Из йогурта и томатной пасты делаем соус.
  6. Когда все готово, в багет кладем все ингредиенты и поливаем соусом.

Video: Как сделать хот-дог и диетические сосиски: рецепт приготовления

Как сделать хот дог дома? Рецепт хот дога с диетическими куриными сосисками. Сосиски для хот дога и рецепт соуса

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