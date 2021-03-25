Как сделать хот-дог и диетические сосиски: рецепт приготовления
25.03.2021
Любите фаст-фуд, но беспокоитесь за фигуру? Мечтаете есть и ни в чем себе не отказывать? Предлагаем вам рецепт диетических сосисок для хот-догов. Подробнее об ингредиентах и способе приготовления — в нашем материале.
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Ингредиенты:
- Булочка из цельнозерновой муки для хот-догов — 4 шт.
- Овечья брынза — 100 г
- Жареные лесные грибы — 100 г
- Помидоры свежие — 200 г
- Ростки пшеницы — 50 г
- Базилик — 15 г
- Обезжиренный йогурт — 200 г
- Натуральная томатная паста — 1 ст. л.
- Куриное филе — 300 г
- Яйца — 1 шт.
- Обезжиренное молоко — 120 г
Способ приготовления:
- Куриное филе порезать на кусочки 1×1 см.
- Взбить в блендере с яйцом и обезжиренным молоком, добавить соль и перец по вкусу.
- Полученную смесь заверните в пищевую пленку, придав форму сосиски.
- Отварите в чуть подсоленной воде 15-20 мин.
- Из йогурта и томатной пасты делаем соус.
- Когда все готово, в багет кладем все ингредиенты и поливаем соусом.
Video: Как сделать хот-дог и диетические сосиски: рецепт приготовления
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