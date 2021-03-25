Любите фаст-фуд, но беспокоитесь за фигуру? Мечтаете есть и ни в чем себе не отказывать? Предлагаем вам рецепт диетических сосисок для хот-догов. Подробнее об ингредиентах и ​​способе приготовления — в нашем материале.

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Ингредиенты:

Булочка из цельнозерновой муки для хот-догов — 4 шт.

Овечья брынза — 100 г

Жареные лесные грибы — 100 г

Помидоры свежие — 200 г

Ростки пшеницы — 50 г

Базилик — 15 г

Обезжиренный йогурт — 200 г

Натуральная томатная паста — 1 ст. л.

Куриное филе — 300 г

Яйца — 1 шт.

Обезжиренное молоко — 120 г

Способ приготовления:

Куриное филе порезать на кусочки 1 × 1 см. Взбить в блендере с яйцом и обезжиренным молоком, д обавить соль и перец по вкусу. Полученную смесь заверните в пищевую пленку, придав форму сосиски. Отварите в чуть подсоленной воде 15-20 мин. Из йогурта и томатной пасты делаем соус. Когда все готово, в багет кладем все ингредиенты и поливаем соусом.

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