Полюбляєте фаст-фуд, проте турбуєтесь за фігуру? Мрієте їсти та ні в чому собі не відмовляти? Пропонуємо вам рецепт дієтичних сосисок для хот-догів. Детальніше про інгредієнти та спосіб приготування — в нашому матеріалі.

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Інгредієнти:

Булочка з цільнозернового борошна для хот-догів — 4 шт.

Овеча бринза — 100 г

Смажені лісові гриби — 100 г

Помідори свіжі — 200 г

Паростки пшениці — 50 г

Базилік — 15 г

Знежирений йогурт — 200 г

Натуральна томатна паста — 1 ст. л.

Куряче філе — 300 г

Яйця — 1 шт.

Знежирене молоко — 120 г

Спосіб приготування:

Куряче філе порізати на шматочки 1 × 1 см. Збити у блендері разом із яйцем та знежиреним молоком, д одати сіль та перець за смаком. Отриману суміш загорніть у харчову плівку, надавши форму сосиски. Відваріть у ледве підсоленій воді 15-20 хв. З йогурту та томатної пасти робимо соус. Коли усе готово, в багет кладемо усі інгредієнти та поливаємо соусом.

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