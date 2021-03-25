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Як зробити хот-дог і дієтичні сосиски: рецепт приготування

25.03.2021

Полюбляєте фаст-фуд, проте турбуєтесь за фігуру? Мрієте їсти та ні в чому собі не відмовляти? Пропонуємо вам рецепт дієтичних сосисок для хот-догів. Детальніше про інгредієнти та спосіб приготування — в нашому матеріалі.

диетический хот дог

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Інгредієнти:

  • Булочка з цільнозернового борошна для хот-догів — 4 шт.
  • Овеча бринза — 100 г
  • Смажені лісові гриби — 100 г
  • Помідори свіжі — 200 г
  • Паростки пшениці — 50 г
  • Базилік — 15 г
  • Знежирений йогурт — 200 г
  • Натуральна томатна паста — 1 ст. л.
  • Куряче філе — 300 г
  • Яйця — 1 шт.
  • Знежирене молоко — 120 г

Спосіб приготування:

  1. Куряче філе порізати на шматочки 1×1 см.
  2. Збити у блендері разом із яйцем та знежиреним молоком, додати сіль та перець за смаком.
  3. Отриману суміш загорніть у харчову плівку, надавши форму сосиски.
  4. Відваріть у ледве підсоленій воді 15-20 хв.
  5. З йогурту та томатної пасти робимо соус.
  6. Коли усе готово, в багет кладемо усі інгредієнти та поливаємо соусом.

Video: Як зробити хот-дог і дієтичні сосиски: рецепт приготування

Як зробити хот дог вдома? Рецепт хот дога з дієтичними курячими сосисками. Сосиски для хот дога і рецепт соусу

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