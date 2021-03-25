Як зробити хот-дог і дієтичні сосиски: рецепт приготування
25.03.2021
Полюбляєте фаст-фуд, проте турбуєтесь за фігуру? Мрієте їсти та ні в чому собі не відмовляти? Пропонуємо вам рецепт дієтичних сосисок для хот-догів. Детальніше про інгредієнти та спосіб приготування — в нашому матеріалі.
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Інгредієнти:
- Булочка з цільнозернового борошна для хот-догів — 4 шт.
- Овеча бринза — 100 г
- Смажені лісові гриби — 100 г
- Помідори свіжі — 200 г
- Паростки пшениці — 50 г
- Базилік — 15 г
- Знежирений йогурт — 200 г
- Натуральна томатна паста — 1 ст. л.
- Куряче філе — 300 г
- Яйця — 1 шт.
- Знежирене молоко — 120 г
Спосіб приготування:
- Куряче філе порізати на шматочки 1×1 см.
- Збити у блендері разом із яйцем та знежиреним молоком, додати сіль та перець за смаком.
- Отриману суміш загорніть у харчову плівку, надавши форму сосиски.
- Відваріть у ледве підсоленій воді 15-20 хв.
- З йогурту та томатної пасти робимо соус.
- Коли усе готово, в багет кладемо усі інгредієнти та поливаємо соусом.
Video: Як зробити хот-дог і дієтичні сосиски: рецепт приготування
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