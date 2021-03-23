Ваша кожа пересушенная после зимы, а чувство стянутости и шелушения не проходит даже после жирного крема? Одна из лучших косметологов страны Алеся Зиненко уверена, что выход есть. Поможет гоммаж – новая салонная процедура, которую легко сделать дома.

Ингредиенты:

Манная крупа – 3 ч. л.

Овсяная мука – 3 ч. л.

Лимонный сок – 1 ст. л.

Яблочный сок (кислый сорт) – 1 ст. л.

Кислое молоко – 1 ст. л.

Витамин А (масл.) – 4 капли

Витамин Е (масл.) – 3 капли

Больше по теме: Обёртывание с помощью водорослей по рецепту Шакиры

Приготовление:

Манку нужно замочить в теплой воде, приблизительно 40–45 °C. Залить крупу водой и оставить на 5 минут. Слить лишнюю водичку из манки и добавить ее к основным компонентам. Теперь положить столовую ложку кислого молока и добавить масляные витамины – А и Е. Нанесите на очищенное лицо легкими массажными движениями. Оставьте на 20–25 минут, затем скатайте с лица. Смойте остатки гоммажа теплой водой. Процедуру рекомендуется делать 2–3 раза в неделю.

Video: Салонная процедура гоммаж против стянутости кожи Ваша кожа пересушенная после зимы? Косметолог Алеся Зиненко уверена, что выход есть. Поможет гоммаж – новая салонная процедура, которую легко сделать дома.