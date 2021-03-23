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Салонная процедура гоммаж против стянутости кожи

23.03.2021

Ваша кожа пересушенная после зимы, а чувство стянутости и шелушения не проходит даже после жирного крема? Одна из лучших косметологов страны Алеся Зиненко уверена, что выход есть. Поможет гоммаж – новая салонная процедура, которую легко сделать дома.

Ингредиенты:

  • Манная крупа – 3 ч. л.
  • Овсяная мука – 3 ч. л.
  • Лимонный сок – 1 ст. л.
  • Яблочный сок (кислый сорт) – 1 ст. л.
  • Кислое молоко – 1 ст. л.
  • Витамин А (масл.) – 4 капли
  • Витамин Е (масл.) – 3 капли

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Приготовление:

  1. Манку нужно замочить в теплой воде, приблизительно 40–45 °C. Залить крупу водой и оставить на 5 минут. Слить лишнюю водичку из манки и добавить ее к основным компонентам. Теперь положить столовую ложку кислого молока и добавить масляные витамины – А и Е.
  2. Нанесите на очищенное лицо легкими массажными движениями. Оставьте на 20–25 минут, затем скатайте с лица. Смойте остатки гоммажа теплой водой. Процедуру рекомендуется делать 2–3 раза в неделю.

Video: Салонная процедура гоммаж против стянутости кожи

Ваша кожа пересушенная после зимы? Косметолог Алеся Зиненко уверена, что выход есть. Поможет гоммаж – новая салонная процедура, которую легко сделать дома.

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