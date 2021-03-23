Салонная процедура гоммаж против стянутости кожи
23.03.2021
Ваша кожа пересушенная после зимы, а чувство стянутости и шелушения не проходит даже после жирного крема? Одна из лучших косметологов страны Алеся Зиненко уверена, что выход есть. Поможет гоммаж – новая салонная процедура, которую легко сделать дома.
Ингредиенты:
- Манная крупа – 3 ч. л.
- Овсяная мука – 3 ч. л.
- Лимонный сок – 1 ст. л.
- Яблочный сок (кислый сорт) – 1 ст. л.
- Кислое молоко – 1 ст. л.
- Витамин А (масл.) – 4 капли
- Витамин Е (масл.) – 3 капли
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Приготовление:
- Манку нужно замочить в теплой воде, приблизительно 40–45 °C. Залить крупу водой и оставить на 5 минут. Слить лишнюю водичку из манки и добавить ее к основным компонентам. Теперь положить столовую ложку кислого молока и добавить масляные витамины – А и Е.
- Нанесите на очищенное лицо легкими массажными движениями. Оставьте на 20–25 минут, затем скатайте с лица. Смойте остатки гоммажа теплой водой. Процедуру рекомендуется делать 2–3 раза в неделю.
Video: Салонная процедура гоммаж против стянутости кожи
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