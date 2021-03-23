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Салонна процедура гомаж проти стягнутості шкіри

23.03.2021

Ваша шкіра пересушена після зими, а відчуття стягнутості та лущення не проходить навіть після жирного крему? Одна з найкращих косметологів країни Олеся Зіненко впевнена, що вихід є. Допоможе гомаж – нова салонна процедура, яку легко зробити в домашніх умовах.

Інгредієнти:

  • Манна крупа – 3 ч. л.
  • Вівсяне борошно – 3 ч. л.
  • Лимонний сік – 1 ст. л.
  • Яблучний сік (кислий сорт) – 1 ст. л.
  • Кисле молоко – 1 ст. л.
  • Вітамін А (масл.) – 4 краплі
  • Вітамін Е (масл.) – 3 краплі

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Приготування:

  1. Манку потрібно замочити в теплій воді, приблизно 40–45 °C. Залити крупу водою і залишити на 5 хвилин. Злити зайву воду з манки і додати її до основних компонентів. Тепер покласти столову ложку кислого молока і додати масляні вітаміни – А і Е.
  2. Нанесіть на очищене обличчя легкими масажними рухами. Залиште на 20–25 хвилин, потім скачайте з обличчя. Змийте залишки гомажу теплою водою. Процедуру рекомендовано робити 2–3 рази на тиждень.

Video: Салонна процедура гомаж проти стягнутості шкіри

Ваша шкіра пересушена після зими? Косметолог Олеся Зіненко впевнена, що вихід є. Допоможе гомаж - нова салонна процедура, яку дуже легко зробити в домашніх умовах.

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