Салонна процедура гомаж проти стягнутості шкіри
23.03.2021
Ваша шкіра пересушена після зими, а відчуття стягнутості та лущення не проходить навіть після жирного крему? Одна з найкращих косметологів країни Олеся Зіненко впевнена, що вихід є. Допоможе гомаж – нова салонна процедура, яку легко зробити в домашніх умовах.
Інгредієнти:
- Манна крупа – 3 ч. л.
- Вівсяне борошно – 3 ч. л.
- Лимонний сік – 1 ст. л.
- Яблучний сік (кислий сорт) – 1 ст. л.
- Кисле молоко – 1 ст. л.
- Вітамін А (масл.) – 4 краплі
- Вітамін Е (масл.) – 3 краплі
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Приготування:
- Манку потрібно замочити в теплій воді, приблизно 40–45 °C. Залити крупу водою і залишити на 5 хвилин. Злити зайву воду з манки і додати її до основних компонентів. Тепер покласти столову ложку кислого молока і додати масляні вітаміни – А і Е.
- Нанесіть на очищене обличчя легкими масажними рухами. Залиште на 20–25 хвилин, потім скачайте з обличчя. Змийте залишки гомажу теплою водою. Процедуру рекомендовано робити 2–3 рази на тиждень.
Video: Салонна процедура гомаж проти стягнутості шкіри
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