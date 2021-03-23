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Как приготовить диетический борщ: рецепт Аниты Луценко

23.03.2021

Как приготовить диетический борщ, расскажет звездный тренер Анита Луценко! Эксперт следит за своим питанием и считает, что оно играет немаловажную роль в здоровье человека. Занимаясь спортом, необходимо следить за рационом, чтобы кожа была в тонусе и имела здоровый вид. Диетический борщ по рецепту Аниты Луценко позволит наслаждаться вкусом этого замечательного блюда без вреда для фигуры!

борщ

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Ингредиенты:

  • Куриные бедрa или ножки – 2 шт.
  • Свекла – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Капуста белокочанная – 200 г
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Картофель крупный – 3 шт.
  • Помидоры – 2 шт.
  • Зелень – по вкусу
  • Грецкие орехи – 10 шт.
  • Лимон – 1\2
  • Сметана – 3 ст. л.
  • Черный перец – по вкусу
  • Вода – 2 л

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Приготовление:

  1. Сварить бульон на борщ из курицы.
  2. Свеклу и морковь завернуть  по отдельности в фольгу и запекать в духовке при 180 °C до готовности.
  3. Картофель нарезать кубиками, капусту соломкой и добавить в бульон.
  4. Готовую морковь и свеклу очистить, нарезать кубиками, свеклу полить лимонным соком и добавить все в кастрюлю.
  5. На сковороду высыпать порезанные кубиками помидоры и подождать, пока они пустят сок.
  6. Затем добавить мелко нарезанный лук и зелень.
  7. Высыпать все в кастрюлю.
  8. Варить 5 минут и выключить. Дать настояться.

Приятного аппетита!

Video: Как приготовить диетический борщ: рецепт Аниты Луценко

Как приготовить диетический борщ? Рецепт этого блюда рассказала Анита Луценко. Читайте, как приготовить борщ диетический, в нашем материале

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