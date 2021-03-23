Как приготовить диетический борщ, расскажет звездный тренер Анита Луценко! Эксперт следит за своим питанием и считает, что оно играет немаловажную роль в здоровье человека. Занимаясь спортом, необходимо следить за рационом, чтобы кожа была в тонусе и имела здоровый вид. Диетический борщ по рецепту Аниты Луценко позволит наслаждаться вкусом этого замечательного блюда без вреда для фигуры!



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Ингредиенты:

Куриные бедрa или ножки – 2 шт.

Свекла – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Капуста белокочанная – 200 г

Лук репчатый – 1 шт.

Картофель крупный – 3 шт.

Помидоры – 2 шт.

Зелень – по вкусу

Грецкие орехи – 10 шт.

Лимон – 1\2

Сметана – 3 ст. л.

Черный перец – по вкусу

Вода – 2 л

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Приготовление:

Сварить бульон на борщ из курицы. Свеклу и морковь завернуть по отдельности в фольгу и запекать в духовке при 180 °C до готовности. Картофель нарезать кубиками, капусту соломкой и добавить в бульон. Готовую морковь и свеклу очистить, нарезать кубиками, свеклу полить лимонным соком и добавить все в кастрюлю. На сковороду высыпать порезанные кубиками помидоры и подождать, пока они пустят сок. Затем добавить мелко нарезанный лук и зелень. Высыпать все в кастрюлю. Варить 5 минут и выключить. Дать настояться.

Приятного аппетита!

Video: Как приготовить диетический борщ: рецепт Аниты Луценко Как приготовить диетический борщ? Рецепт этого блюда рассказала Анита Луценко. Читайте, как приготовить борщ диетический, в нашем материале