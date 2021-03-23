Как приготовить диетический борщ: рецепт Аниты Луценко
23.03.2021
Как приготовить диетический борщ, расскажет звездный тренер Анита Луценко! Эксперт следит за своим питанием и считает, что оно играет немаловажную роль в здоровье человека. Занимаясь спортом, необходимо следить за рационом, чтобы кожа была в тонусе и имела здоровый вид. Диетический борщ по рецепту Аниты Луценко позволит наслаждаться вкусом этого замечательного блюда без вреда для фигуры!
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Ингредиенты:
- Куриные бедрa или ножки – 2 шт.
- Свекла – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Капуста белокочанная – 200 г
- Лук репчатый – 1 шт.
- Картофель крупный – 3 шт.
- Помидоры – 2 шт.
- Зелень – по вкусу
- Грецкие орехи – 10 шт.
- Лимон – 1\2
- Сметана – 3 ст. л.
- Черный перец – по вкусу
- Вода – 2 л
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Приготовление:
- Сварить бульон на борщ из курицы.
- Свеклу и морковь завернуть по отдельности в фольгу и запекать в духовке при 180 °C до готовности.
- Картофель нарезать кубиками, капусту соломкой и добавить в бульон.
- Готовую морковь и свеклу очистить, нарезать кубиками, свеклу полить лимонным соком и добавить все в кастрюлю.
- На сковороду высыпать порезанные кубиками помидоры и подождать, пока они пустят сок.
- Затем добавить мелко нарезанный лук и зелень.
- Высыпать все в кастрюлю.
- Варить 5 минут и выключить. Дать настояться.
Приятного аппетита!
Video: Как приготовить диетический борщ: рецепт Аниты Луценко
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