Як приготувати дієтичний борщ: рецепт Аніти Луценко
23.03.2021
Як приготувати дієтичний борщ, розповість зірковий тренер Аніта Луценко! Експерт стежить за своїм харчуванням і вважає, що воно грає значну роль у здоров’ї людини. Займаючись спортом, необхідно стежити за раціоном, щоб шкіра була в тонусі й мала здоровий вигляд. Дієтичний борщ за рецептом Аніти Луценко дозволить насолоджуватися смаком цієї чудової страви без шкоди для фігури!
Більше на тему: «Ледачий» борщ за 20 хвилин від Марини Шевченко
Складові:
- Курячі стегна або ніжки – 2 шт.
- Буряк – 1 шт.
- Морква – 1 шт.
- Капуста білокачанна – 200 г
- Цибуля ріпчаста – 1 шт.
- Картопля велика – 3 шт.
- Помідори – 2 шт.
- Зелень – за смаком
- Волоські горіхи – 10 шт.
- Лимон – 1/2 шт.
- Сметана – 3 ст. л.
- Чорний перець – за смаком
- Вода – 2 л
Більше на тему: Пісний борщ з рибою та білими грибами: покроковий рецепт
Приготування:
- Зварити бульйон на борщ із курки.
- Буряк і моркву загорнути окремо в фольгу та запікати в духовці при 180 °C до готовності.
- Картоплю нарізати кубиками, капусту соломкою та додати до бульйону.
- Готову моркву й буряк очистити, нарізати кубиками, буряк полити лимонним соком і додати все в каструлю.
- На пательню висипати нарізані кубиками помідори й зачекати, поки вони пустять сік.
- Потім додати дрібно нарізану цибулю та зелень.
- Висипати все в каструлю.
- Варити 5 хвилин і вимкнути. Дати настоятися.
Смачного!
Video: Як приготувати дієтичний борщ: рецепт Аніти Луценко
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanM/ZmI9MDAxIj48L3NjcmlwdD4NCg==
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=