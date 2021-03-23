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Як приготувати дієтичний борщ: рецепт Аніти Луценко

23.03.2021

Як приготувати дієтичний борщ, розповість зірковий тренер Аніта Луценко! Експерт стежить за своїм харчуванням і вважає, що воно грає значну роль у здоров’ї людини. Займаючись спортом, необхідно стежити за раціоном, щоб шкіра була в тонусі й мала здоровий вигляд. Дієтичний борщ за рецептом Аніти Луценко дозволить насолоджуватися смаком цієї чудової страви без шкоди для фігури!

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Складові:

  • Курячі стегна або ніжки – 2 шт.
  • Буряк – 1 шт.
  • Морква – 1 шт.
  • Капуста білокачанна – 200 г
  • Цибуля ріпчаста – 1 шт.
  • Картопля велика – 3 шт.
  • Помідори – 2 шт.
  • Зелень – за смаком
  • Волоські горіхи – 10 шт.
  • Лимон – 1/2 шт.
  • Сметана – 3 ст. л.
  • Чорний перець – за смаком
  • Вода – 2 л

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Приготування:

  1. Зварити бульйон на борщ із курки.
  2. Буряк і моркву загорнути окремо в фольгу та запікати в духовці при 180 °C до готовності.
  3. Картоплю нарізати кубиками, капусту соломкою та додати до бульйону.
  4. Готову моркву й буряк очистити, нарізати кубиками, буряк полити лимонним соком і додати все в каструлю.
  5. На пательню висипати нарізані кубиками помідори й зачекати, поки вони пустять сік.
  6. Потім додати дрібно нарізану цибулю та зелень.
  7. Висипати все в каструлю.
  8. Варити  5 хвилин і вимкнути. Дати настоятися.

Смачного!

Video: Як приготувати дієтичний борщ: рецепт Аніти Луценко

Як приготувати дієтичний борщ? Рецепт цієї страви розповіла Аніта Луценко. Читайте, як приготувати борщ дієтичний, в нашому матеріалі

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