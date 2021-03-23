Як приготувати дієтичний борщ, розповість зірковий тренер Аніта Луценко! Експерт стежить за своїм харчуванням і вважає, що воно грає значну роль у здоров’ї людини. Займаючись спортом, необхідно стежити за раціоном, щоб шкіра була в тонусі й мала здоровий вигляд. Дієтичний борщ за рецептом Аніти Луценко дозволить насолоджуватися смаком цієї чудової страви без шкоди для фігури!

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Складові:

Курячі стегна або ніжки – 2 шт.

Буряк – 1 шт.

Морква – 1 шт.

Капуста білокачанна – 200 г

Цибуля ріпчаста – 1 шт.

Картопля велика – 3 шт.

Помідори – 2 шт.

Зелень – за смаком

Волоські горіхи – 10 шт.

Лимон – 1/2 шт.

Сметана – 3 ст. л.

Чорний перець – за смаком

Вода – 2 л

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Приготування:

Зварити бульйон на борщ із курки. Буряк і моркву загорнути окремо в фольгу та запікати в духовці при 180 °C до готовності. Картоплю нарізати кубиками, капусту соломкою та додати до бульйону. Готову моркву й буряк очистити, нарізати кубиками, буряк полити лимонним соком і додати все в каструлю. На пательню висипати нарізані кубиками помідори й зачекати, поки вони пустять сік. Потім додати дрібно нарізану цибулю та зелень. Висипати все в каструлю. Варити 5 хвилин і вимкнути. Дати настоятися.

Смачного!

Video: Як приготувати дієтичний борщ: рецепт Аніти Луценко Як приготувати дієтичний борщ? Рецепт цієї страви розповіла Аніта Луценко. Читайте, як приготувати борщ дієтичний, в нашому матеріалі