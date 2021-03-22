Хотите полакомиться чем-то вкусненьким и угостить своих близких, при этом потратив минимум времени? Предлагаем вам рецепт брауни с авокадо, который покорит ваше сердце с первой секунды. Подробнее — в материале.

Ингредиенты:

2 авокадо (спелых и мягких)

Шоколад — плитка

Сахар — 55 г

Инвертный сироп — 120 г

Яйца — 2 шт.

Мука — 75 г

Лимонный сок — 15 мг

Орехи — 1/2 ст.

Какао — 45 г

Сода — 1/2 ч. л.

Соль — щепотка

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Способ приготовления:

Духовку разогреть до 175 °C. Застелить форму фольгой и, смазав маслом, присыпать какао. Смешиваем муку, какао, соду и соль. Нарезаем кубиками авокадо и разминаем с лимонным соком — можно сделать это вилкой или в комбайне. Кашицу из авокадо взбиваем вместе с сахаром и инвертным сиропом, добавляем яйца и взбиваем до однородности. Добавляем сухие ингредиенты и на небольшой скорости взбиваем массу. Шоколад крошим ножом, смешиваем с орехами. Добавляем в основную массу, помешивая лопаткой. Выкладываем в заранее подготовленную форму и ставим в духовку на 25 мин. Секрет: важно не пересушить брауни, ведь внутри этот десерт должен оставаться сочным. Вынимаем из формы вместе с фольгой, даем остыть, затем перекладываем и посыпаем какао. Подавать теплым с шариком мороженого и орешками.

Video: Шоколадный брауни с авокадо: рецепт без масла Пошаговый рецепт брауни с шоколадом и авокадо. Как приготовить шоколадный брауни без масла - в нашем материале