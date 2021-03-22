Шоколадный брауни с авокадо: рецепт без масла
22.03.2021
Хотите полакомиться чем-то вкусненьким и угостить своих близких, при этом потратив минимум времени? Предлагаем вам рецепт брауни с авокадо, который покорит ваше сердце с первой секунды. Подробнее — в материале.
Ингредиенты:
- 2 авокадо (спелых и мягких)
- Шоколад — плитка
- Сахар — 55 г
- Инвертный сироп — 120 г
- Яйца — 2 шт.
- Мука — 75 г
- Лимонный сок — 15 мг
- Орехи — 1/2 ст.
- Какао — 45 г
- Сода — 1/2 ч. л.
- Соль — щепотка
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Способ приготовления:
- Духовку разогреть до 175 °C. Застелить форму фольгой и, смазав маслом, присыпать какао.
- Смешиваем муку, какао, соду и соль.
- Нарезаем кубиками авокадо и разминаем с лимонным соком — можно сделать это вилкой или в комбайне.
- Кашицу из авокадо взбиваем вместе с сахаром и инвертным сиропом, добавляем яйца и взбиваем до однородности.
- Добавляем сухие ингредиенты и на небольшой скорости взбиваем массу.
- Шоколад крошим ножом, смешиваем с орехами. Добавляем в основную массу, помешивая лопаткой.
- Выкладываем в заранее подготовленную форму и ставим в духовку на 25 мин. Секрет: важно не пересушить брауни, ведь внутри этот десерт должен оставаться сочным.
- Вынимаем из формы вместе с фольгой, даем остыть, затем перекладываем и посыпаем какао. Подавать теплым с шариком мороженого и орешками.
Video: Шоколадный брауни с авокадо: рецепт без масла
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