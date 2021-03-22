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Шоколадный брауни с авокадо: рецепт без масла

22.03.2021

Хотите полакомиться чем-то вкусненьким и угостить своих близких, при этом потратив минимум времени? Предлагаем вам рецепт брауни с авокадо, который покорит ваше сердце с первой секунды. Подробнее — в материале.  

брауни без масла

 

Ингредиенты:

  • 2 авокадо (спелых и мягких)
  • Шоколад — плитка
  • Сахар — 55 г
  • Инвертный сироп — 120 г
  • Яйца — 2 шт.  
  • Мука — 75 г
  • Лимонный сок — 15 мг
  • Орехи — 1/2 ст.
  • Какао — 45 г
  • Сода — 1/2 ч. л.
  • Соль — щепотка

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Способ приготовления:

  1. Духовку разогреть до 175 °C. Застелить форму фольгой и, смазав маслом, присыпать какао.
  2. Смешиваем муку, какао, соду и соль.
  3. Нарезаем кубиками авокадо и разминаем с лимонным соком — можно сделать это вилкой или в комбайне.
  4. Кашицу из авокадо взбиваем вместе с сахаром и инвертным сиропом, добавляем яйца и взбиваем до однородности.
  5. Добавляем сухие ингредиенты и на небольшой скорости взбиваем массу. 
  6. Шоколад крошим ножом, смешиваем с орехами. Добавляем в основную массу, помешивая лопаткой.
  7. Выкладываем в заранее подготовленную форму и ставим в духовку на 25 мин. Секрет: важно не пересушить брауни, ведь внутри этот десерт должен оставаться сочным.
  8. Вынимаем из формы вместе с фольгой, даем остыть, затем перекладываем и посыпаем какао. Подавать теплым с шариком мороженого и орешками.

 

Video: Шоколадный брауни с авокадо: рецепт без масла

Пошаговый рецепт брауни с шоколадом и авокадо. Как приготовить шоколадный брауни без масла - в нашем материале

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