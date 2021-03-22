Шоколадний брауні з авокадо: рецепт без масла
22.03.2021
Хочете поласувати чимось смачненьким та почастувати своїх близьких і при цьому витратити мінімум часу? Пропонуємо вам рецепт брауні з авокадо, який підкорить ваше серце з першої секунди. Докладніше — в матеріалі.
Інгредієнти:
- 2 авокадо (стиглих і м’яких)
- Шоколад — плитка
- Цукор — 55 г
- Інвертний сироп — 120 г
- Яйця — 2 шт.
- Борошно — 75 г
- Лимонний сік — 15 мг
- Горіхи — 1/2 склянки
- Какао — 45 г
- Сода — 1/2 ч. л.
- Сіль — дрібка
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Спосіб приготування:
- Духовку розігріти до 175 °C. Застелити форму фольгою і, змастивши олією, присипати какао.
- Змішуємо борошно, какао, соду і сіль.
- Нарізаємо кубиками авокадо і розминаємо з лимонним соком — можна зробити це виделкою або в комбайні.
- Кашку з авокадо збиваємо разом з цукром та інвертним сиропом, додаємо яйця і збиваємо до однорідності.
- Додаємо сухі інгредієнти і на невеликій швидкості збиваємо масу.
- Шоколад кришимо ножем, змішуємо з горіхами. Додаємо в основну масу, помішуючи лопаткою.
- Викладаємо в заздалегідь підготовлену форму і ставимо в духовку на 25 хв. Секрет: важливо не пересушити брауні, адже всередині цей десерт має залишатися соковитим.
- Виймаємо з форми разом з фольгою, даємо охолонути, потім перекладаємо і посипаємо какао. Подавати теплим з кулькою морозива і горішками.
Video: Шоколадний брауні з авокадо: рецепт без масла
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