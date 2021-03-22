Хочете поласувати чимось смачненьким та почастувати своїх близьких і при цьому витратити мінімум часу? Пропонуємо вам рецепт брауні з авокадо, який підкорить ваше серце з першої секунди. Докладніше — в матеріалі.

Інгредієнти:

2 авокадо (стиглих і м’яких)

Шоколад — плитка

Цукор — 55 г

Інвертний сироп — 120 г

Яйця — 2 шт.

Борошно — 75 г

Лимонний сік — 15 мг

Горіхи — 1/2 склянки

Какао — 45 г

Сода — 1/2 ч. л.

Сіль — дрібка

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Спосіб приготування:

Духовку розігріти до 175 °C. Застелити форму фольгою і, змастивши олією, присипати какао. Змішуємо борошно, какао, соду і сіль. Нарізаємо кубиками авокадо і розминаємо з лимонним соком — можна зробити це виделкою або в комбайні. Кашку з авокадо збиваємо разом з цукром та інвертним сиропом, додаємо яйця і збиваємо до однорідності. Додаємо сухі інгредієнти і на невеликій швидкості збиваємо масу. Шоколад кришимо ножем, змішуємо з горіхами. Додаємо в основну масу, помішуючи лопаткою. Викладаємо в заздалегідь підготовлену форму і ставимо в духовку на 25 хв. Секрет: важливо не пересушити брауні, адже всередині цей десерт має залишатися соковитим. Виймаємо з форми разом з фольгою, даємо охолонути, потім перекладаємо і посипаємо какао. Подавати теплим з кулькою морозива і горішками.

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