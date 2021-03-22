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Шоколадний брауні з авокадо: рецепт без масла

22.03.2021

Хочете поласувати чимось смачненьким та почастувати своїх близьких і при цьому витратити мінімум часу? Пропонуємо вам рецепт брауні з авокадо, який підкорить ваше серце з першої секунди. Докладніше — в матеріалі.

брауни без масла

 

Інгредієнти:

  • 2 авокадо (стиглих і м’яких)
  • Шоколад — плитка
  • Цукор  — 55 г
  • Інвертний сироп  — 120 г
  • Яйця  — 2 шт.
  • Борошно  — 75 г
  • Лимонний сік  — 15 мг
  • Горіхи — 1/2 склянки
  • Какао — 45 г
  • Сода — 1/2 ч. л.
  • Сіль — дрібка

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Спосіб приготування:

  1. Духовку розігріти до 175 °C. Застелити форму фольгою і, змастивши олією, присипати какао.
  2. Змішуємо борошно, какао, соду і сіль.
  3. Нарізаємо кубиками авокадо і розминаємо з лимонним соком — можна зробити це виделкою або в комбайні.
  4. Кашку з авокадо збиваємо разом з цукром та інвертним сиропом, додаємо яйця і збиваємо до однорідності.
  5. Додаємо сухі інгредієнти і на невеликій швидкості збиваємо масу.
  6. Шоколад кришимо ножем, змішуємо з горіхами. Додаємо в основну масу, помішуючи лопаткою.
  7. Викладаємо в заздалегідь підготовлену форму і ставимо в духовку на 25 хв. Секрет: важливо не пересушити брауні, адже всередині цей десерт має залишатися соковитим.
  8. Виймаємо з форми разом з фольгою, даємо охолонути, потім перекладаємо і посипаємо какао. Подавати теплим з кулькою морозива і горішками.

Video: Шоколадний брауні з авокадо: рецепт без масла

Покроковий рецепт брауні з шоколадом і авокадо. Як приготувати шоколадний брауні без масла - в нашому матеріалі

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