Кот боится пылесоса: что делать
Ваш кот очень боится пылесоса? Более того, убегая от неприятного звука он сметает все на своем пути? Как помочь пушистому любимцу знает ветеринар Олеся Ратушная. Ее три совета «подружат» котика и пылесос.
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СПОСОБ 1. Во время еды
Поставьте тарелку с кошачьей едой, позовите кота и включите рядом с ним пылесос во время еды. С первого раза этот способ не сработает, но впоследствии (после 3-4 раз) кот привыкнет есть с включенным пылесосом. Он научится игнорировать звук пылесоса и даже начнет реагировать на его зов. Выработается инстинкт «шум пылесоса — время есть».
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СПОСОБ 2. Во время отдыха
Включите тепловентилятор, который издает тихий звук, но при этом приятно обдувает кота. Это понравится животному. Постепенно звуки тепловентилятора войдут в привычку. Когда это произойдет, включайте вентилятор, прикрывайте двери, а сами начинайте пылесосить в других комнатах. Затем начните оставлять двери открытыми, чтобы звук пылесоса стал громче. После 4-5 раз кот привыкнет к тому, что вы пылесосите рядом с ним.
СПОСОБ 3. Во время сна
Снимите щетку с пылесоса, а когда кот спит, подойдите к нему и начните чесать его животик. Когда он поймет, что это щетка от пылесоса, то может убежать. Повторите этот трюк еще раза 3-5. Кот привыкнет, что щетка, которой он так боялся, приносит ему столько удовольствия. И перестанет бояться ее во включенном состоянии пылесоса тоже. Главное, не забывайте перед включением пылесоса почесать коту живот щеткой.