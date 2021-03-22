Ваш кот очень боится пылесоса? Более того, убегая от неприятного звука он сметает все на своем пути? Как помочь пушистому любимцу знает ветеринар Олеся Ратушная. Ее три совета «подружат» котика и пылесос.

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СПОСОБ 1. Во время еды

Поставьте тарелку с кошачьей едой, позовите кота и включите рядом с ним пылесос во время еды. С первого раза этот способ не сработает, но впоследствии (после 3-4 раз) кот привыкнет есть с включенным пылесосом. Он научится игнорировать звук пылесоса и даже начнет реагировать на его зов. Выработается инстинкт «шум пылесоса — время есть».

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СПОСОБ 2. Во время отдыха

Включите тепловентилятор, который издает тихий звук, но при этом приятно обдувает кота. Это понравится животному. Постепенно звуки тепловентилятора войдут в привычку. Когда это произойдет, включайте вентилятор, прикрывайте двери, а сами начинайте пылесосить в других комнатах. Затем начните оставлять двери открытыми, чтобы звук пылесоса стал громче. После 4-5 раз кот привыкнет к тому, что вы пылесосите рядом с ним.

СПОСОБ 3. Во время сна

Снимите щетку с пылесоса, а когда кот спит, подойдите к нему и начните чесать его животик. Когда он поймет, что это щетка от пылесоса, то может убежать. Повторите этот трюк еще раза 3-5. Кот привыкнет, что щетка, которой он так боялся, приносит ему столько удовольствия. И перестанет бояться ее во включенном состоянии пылесоса тоже. Главное, не забывайте перед включением пылесоса почесать коту живот щеткой.

Video: Кот боится пылесоса: что делать Что делать, если кот боится пылесоса, знает ветеринар Олеся Ратушная. Читайте, как помочь пушистому любимцу побороть страх, в нашем материале