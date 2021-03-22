Ваш кіт страшенно боїться пилососа? Навіть більше, втікаючи від неприємного звуку він змітає все на своєму шляху? Як допомогти пухнастому улюбленцеві знає ветеринар Олеся Ратушна. Її три поради «подружать» котика та пилосос.

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СПОСІБ 1. Під час їжі

Поставте тарілку з котячою їжею, покличте кота й увімкніть поруч із ним пилосос, коли він їсть. З першого разу цей спосіб не спрацює, але згодом (після 3-4 разів) кіт звикне їсти з увімкненим пилососом. Навчиться ігнорувати звук пилососа і навіть стане реагувати на його поклик. Виробиться інстинкт «шум пилососа – час їсти».

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СПОСІБ 2. Під час відпочинку

Увімкніть тепловентилятор, який видає тихіший звук, але при цьому приємно обдуває кота. Це сподобається тварині. Поступово звуки тепловентилятора увійдуть для нього у звичку. Коли це станеться, вмикайте вентилятор, причиняйте двері, а самі починайте пилососити в інших кімнатах. Потім почніть залишати двері відчиненими, щоб звук пилососа став голоснішим. Після 4-5 разів кіт звикне до того, що ви пилососите поруч із ним.

СПОСІБ 3. Під час сну

Зніміть щітку з пилососа, і коли кіт спить, підійдіть до нього та почніть чесати йому животика. Коли він зрозуміє, що це щітка від пилососа, може втекти. Повторіть цей трюк ще разів 3-5. Кіт звикне, що щітка, якої він так боявся, приносить йому стільки задоволення. І перестане боятися її в увімкненому стані пилососа теж. Головне, не забувайте перед вмиканням пилососа почухати котові животика щіткою.

Video: Кіт боїться пилососа: що робити Що робити, якщо кіт боїться пилососа, знає ветеринар Олеся Ратушна. Читайте, як допомогти пухнастому улюбленцю побороти страх, в нашому матеріалі