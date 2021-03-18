В пост заставить себя и семью полтора месяца питаться одними кашами и супами – задача не из легких. Труднее всего отказаться от десертов. Однако кулинарный эксперт шоу «Все буде добре» Татьяна Литвинова рассказала рецепт постного и низкокалорийного шоколадного пирога с сухофруктами. Читайте в материале рецепт постного пирога от Татьяны Литвиновой.

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С давних времен в пост к столу подавали пироги с разнообразными начинками из каш и с добавлением мака, ягод, гороха, репы и капусты. Рецепты передавались из уст в уста, из поколения в поколение, поэтому определить их авторов просто невозможно.

«Мои родители время от времени соблюдают пост, но меня никогда к этому не принуждали, – рассказывает Татьяна Литвинова. – Обычно мама готовила мясо и рыбу. И если в этих продуктах она могла себе отказать, то десерты были для нее незаменимыми. Мама готовила постные десерты для всей семьи. И самым любимым в нашей семье был шоколадный пирог с сухофруктами, рецептом которого я сегодня решила поделиться с вами».

Ингредиенты:

овсяная мука – 1 ст.

миндаль – по вкусу

сухофрукты – по вкусу

растительное масло – 1 ст. л.

бананы – 2 шт.

яблоки – 8 шт.

какао-порошок – 3 ст. л.

вода – 2 ст.

сахар – 1 ст.

желе быстрорастворимое – 1 пак.

мед по вкусу

Приготовление:

1. Для начала сделайте муку из овсяных хлопьев. Нужно перемолоть две столовые ложки овсянки в блендере или кофемолке. Затем нужно отдельно перемолоть стакан миндаля, затем – финики. Миндаль можно заменить на любые орехи (например, грецкие), а вместо фиников можно использовать курагу, изюм или инжир – этот пирог позволяет экспериментировать.

«Из-за сухофруктов пирог может быть твердым, – рассказывает Татьяна Литвинова. – Поэтому сперва замочите сухофрукты в горячей воде с добавлением лимонной кислоты (на кончике ножа) и щепотки сахара. Затем их можно перемалывать».

2. Перемолов хлопья, миндаль и финики, нужно всё это хорошенько перемешать до однородной консистенции. Сначала смешайте миндаль и овсянку. И только потом смешивайте их с сухофруктами – так вы получите равномерную консистенцию муки для нашего пирога.

3. Далее вам нужно взять разъемную форму. Застелите дно пергаментом, смажьте растительным маслом и утрамбуйте тесто ровным слоем – уберите в холодильник. Выпекать этот пирог не нужно. Овсяная мука не будет сырой, ведь перемешанная с финиками она напитает много влаги и разбухнет.

4. Теперь возьмите два банана, яблочное пюре и три столовых ложки какао-порошка.

«Секрет заключается в какао, – рассказывает Татьяна Литвинова. – Из-за него не будет видно, что потемнеют бананы. Пюре и пирог будут не только вкусными, но и красивыми. Начать я предлагаю с яблок. Их понадобится восемь штук. Очистите яблоки от серединки, разрежьте на 4 части, залейте половиной стакана воды и добавьте стакан сахара. Накройте крышкой и томите. Когда они сварятся, нужно перемолоть их блендером. Затем снова поставьте на плиту. Пока яблоки будут вариться, вы успеете приготовить банан и какао. В пюре добавьте желе для пирога и следом – смесь какао и бананов. Тщательно перемешивайте и выкладывайте на форму. В итоге у вас должен получиться крем для постного пирога. Его необходимо вылить в форму и убрать в холодильник».

5. Прежде чем вытащить пирог из формы, необходимо пройтись ножом по краю пирога и осторожно снять бортик формы. Выложите крем поверх пирога. И напоследок, чтобы пирог красиво блестел, смажьте его медом и украсьте кешью.