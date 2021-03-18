У піст змусити себе і сім’ю півтора місяця харчуватися одними кашами та супами – завдання не з легких. Найважче відмовитися від десертів. Однак кулінарний експерт шоу «Все буде добре» Тетяна Литвинова поділилася рецептом пісного і низькокалорійного шоколадного пирога із сухофруктами. Читайте в матеріалі рецепт пісного пирога від Тетяни Литвинової.

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З давніх часів у піст до столу подавали пироги з різноманітними начинками з каш і з додаванням маку, ягід, гороху, ріпи і капусти. Рецепти передавалися з вуст у вуста, з покоління в покоління, тому визначити їх авторів просто неможливо.

«Мої батьки час від часу дотримуються посту, але мене ніколи до цього не примушували, – розповідає Тетяна Литвинова. – Зазвичай мама готувала м’ясо і рибу. І якщо в цих продуктах вона могла собі відмовити, то десерти були для неї незамінними. Мама готувала пісні десерти для всієї родини. І найулюбленішим в нашій родині був шоколадний пиріг із сухофруктами, рецептом якого я сьогодні вирішила поділитися з вами».

Складові:

вівсяне борошно – 1 скл.

мигдаль – за смаком

сухофрукти – за смаком

рослинна олія – 1 ст. л.

банани – 2 шт.

яблука – 8 шт.

какао-порошок – 3 ст. л.

вода – 2 скл.

цукор – 1 скл.;

желе швидкорозчинне – 1 пак.

мед – до смаку

Приготування:

1. Для початку зробіть борошно з вівсяних пластівців. Потрібно перемолоти дві столові ложки вівсянки в блендері або кавомолці. Потім потрібно окремо перемолоти склянку мигдалю, потім – фініки. Мигдаль можна замінити на будь-які горіхи (наприклад, волоські), а замість фініків можна використовувати курагу, родзинки або інжир – цей пиріг дозволяє експериментувати.

«Через сухофрукти пиріг може бути твердим, – розповідає Тетяна Литвинова. – Тому спершу замочіть сухофрукти в гарячій воді з додаванням лимонної кислоти (на кінчику ножа) і дрібки цукру. Потім їх можна перемелювати».

2. Перемоловши пластівці, мигдаль і фініки, потрібно все це добре перемішати до однорідної консистенції. Спочатку змішайте мигдаль і вівсянку. І тільки потім змішуйте їх із сухофруктами – так ви отримаєте рівномірну консистенцію борошна для нашого пирога.

3. Далі вам потрібно взяти роз’ємну форму. Застеліть дно пергаментом, змастіть рослинною олією і утрамбуйте тісто рівним шаром – приберіть в холодильник. Випікати цей пиріг не потрібно. Вівсяне борошно не буде сирим, адже перемішане з фініками воно насититься вологою і розбухне.

4. Тепер візьміть два банани, яблучне пюре і три столові ложки какао-порошку.

«Секрет полягає в какао, – розповідає Тетяна Литвинова. – Через нього не буде видно, що потемніють банани. Пюре і пиріг будуть не тільки смачними, але і красивими. Почати я пропоную з яблук. Їх знадобиться вісім штук. Очистьте яблука від серединки, розріжте на 4 частини, залийте половиною склянки води і додайте склянку цукру. Накрийте кришкою і варіть. Коли вони зваряться, перемеліть їх блендером. Потім знову поставте на плиту. Поки яблука будуть варитися, ви встигнете приготувати банан і какао. У пюре додайте желе для пирога і потім – суміш какао і бананів. Ретельно перемішуйте і викладайте на форму. В результаті у вас повинен вийти крем для пісного пирога. Його необхідно вилити у форму і поставити в холодильник».

5. Перш ніж витягнути пиріг із форми, необхідно пройтися ножем по краю пирога і обережно зняти бортик форми. Викладіть крем поверх пирога. І наостанок, щоб пиріг красиво блищав, змажте його медом і прикрасьте кеш’ю.