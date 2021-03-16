Как вымыть бокалы до блеска
16.03.2021
Как вымыть бокалы без разводов? Людмила Шупенюк и Ольга Сумская знают, как решить эту проблему! В нашем материале вы найдете советы от экспертов, как вымыть стеклянные бокалы.
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Проблема № 1. Разводы на бокалах
Рецепт от Людмилы Шупенюк:
- Готовим щадящее средство с поташем: 1 л воды, 3 ст. л. бикарбоната аммония (двууглекислого аммония — NH4CO3), 1 ч. л. поташа.
- Опускаем посуду на 15 минут.
- Полощем в холодной подсоленной воде и протираем.
Рецепт от Ольги Сумской:
- Толчём 6 таблеток активированного угля на 1 л воды.
- Закладываем бокалы в воду с углем на 15 минут.
- Полощем в подсоленной воде и протираем посуду.
Проблема № 2. Налёт на бокалах
Рецепт от Людмилы Шупенюк.
- Промываем бокалы в растворе из 50 г хлорной извести на 2 литра воды.
- Полощем бокалы в подсоленной воде.
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Рецепт от Ольги Сумской
- 200 г зубного порошка растворить в 2 л холодной воды и помыть этим раствором бокалы.
- Полощем в подсоленной воде.
Проблема № 3. Зелёный налёт в вазе
Рецепт от Людмилы Шупенюк
- Для удаления зелени из вазы рекомендуется на 15 минут положить медную монету или маленький моточек медной проволоки.
- Добавить перекись водорода.
Рецепт от Ольги Сумской
2 ст. л. манной крупы, 3 ст. л. горчичного порошка, 8 ст. л. кипячёной воды.
- Перемешиваем компоненты и натираем средством вазу снаружи и изнутри.
- Держим скраб 3 минуты, споласкиваем в тёплом растворе марганцовки.
Video: Как вымыть бокалы до блеска
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