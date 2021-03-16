Як вимити келихи до блиску
16.03.2021
Як вимити келихи без розводів? Людмила Шупенюк і Ольга Сумська знають, як вирішити цю проблему! У нашому матеріалі ви знайдете поради від експертів, як вимити скляні келихи.
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Проблема № 1. Розводи на келихах
Рецепт від Людмили Шупенюк
- Готуємо лагідний засіб із поташем: 1 л води, 3 ст. л. бікарбонату амонію (двовуглекислого амонію – NH4CO3), 1 ч. л. поташу.
- Занурюємо посуд на 15 хвилин.
- Споліскуємо у холодній підсоленій воді та протираємо.
Рецепт від Ольги Сумської
- Товчемо 6 таблеток активованого вугілля на 1 л води.
- Закладаємо келихи у воду з вугіллям на 15 хвилин.
- Споліскуємо у підсоленій воді та протираємо посуд.
Проблема № 2. Наліт на келихах
Рецепт від Людмили Шупенюк
- Промиваємо келихи в розчині з 50 г хлорного вапна на 2 літри води.
- Споліскуємо келихи у підсоленій воді.
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Рецепт від Ольги Сумської
- 200 г зубного порошку розчинити у 2 л холодної води і помити цим розчином келихи.
- Споліскуємо у підсоленій воді.
Проблема № 3. Зелений наліт у вазі
Рецепт від Людмили Шупенюк.
- Для видалення зелені з вази рекомендовано на 15 хвилин покласти мідну монету або маленький моточок мідного дроту.
- Додати перекис водню.
Рецепт від Ольги Сумської
2 ст. л. манної крупи, 3 ст. л. гірчичного порошку, 8 ст. л. кип’яченої води.
- Перемішуємо компоненти і натираємо засобом вазу зовні та зсередини.
- Тримаємо 3 хвилини скраб, споліскуємо у теплому розчині марганцівки.
Video: Як вимити келихи до блиску
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