Что скрывает от глаз ваша кухня? О каких опасных местах вы даже не догадываетесь? Узнайте, как обезопасить свою семью и предупредить пищевые отравления, в нашем материале!

Опасность №1. Бактерии в морозильной камере

В морозилке можно найти такие бактерии, как листерий и кишечная палочка. Они вызывают острые воспалительные процессы в желудке, кишечнике, почках, сопровождающиеся высокой температурой, тошнотой, диареей. Инфекции могут давать серьезные осложнения, угрожающие развитием менингита и дисбиоза.

Совет. Мясо и рыбу кладите в несколько чистых пакетов или приобретите для хранения в морозильнике специальные герметичные контейнеры. Тщательно мойте морозильную камеру 5% раствором уксуса, желательно один раз в три-четыре недели. Обязательно проветривайте морозильную камеру: для этого оставляйте ее открытой на несколько часов.

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Опасность №2. Канализационные мухи

Канализационные мухи отличаются от фруктовых тем, что на вид пушистые и скапливаются у мойки. А если рядом есть кухонный стол, то садятся на еду, загрязняя продукты бактериями и канализационными отходами. От таких мух можно заразиться кишечными инфекциями, получить острые воспалительные процессы, сопровождающиеся тошнотой, болями в животе, а в тяжелых случаях — головокружением и лихорадкой.

Совет. Тщательно следите за чистотой сливного отверстия, ведь они размножаются в канализационных трубах. Пролейте отверстие кипятком, очистите тросиком, обработайте специальными дезинфицирующими средствами. Можете даже наклеить скотч для мух или заклеить сливное отверстие на ночь. Это поможет избавиться от опасных насекомых.

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Опасность №3. Бактерии в пищевом льду

Знаете ли вы, что лед, замороженный в грязных контейнерах, содержит на 70% больше бактерий, чем вода в унитазе? Бактерии скапливаются внутри контейнеров, смешиваются с плесенью, которая формируется на стенках контейнеров, и затем в виде льда попадают в ваши напитки.

Совет. Перед каждым использованием форм для льда промывайте их 5% горячим раствором соды.

Video: Что скрывает ваша кухня: топ-3 опасных мест Какие опасности таит ваша кухня? Узнайте в нашем материале топ-3 опасных места на кухне и как обезопасить свою семью