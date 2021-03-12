Що приховує від очей ваша кухня? Про які небезпечні місця ви навіть не здогадуєтесь? Дізнайтеся, як убезпечити свою родину та попередити харчові отруєння, в нашому матеріалі!

Небезпека №1. Бактерії в морозильній камері

В морозилці можна знайти такі бактерії, як лістерій та кишкова паличка. Вони викликають гострі запальні процеси в шлунку, кишківнику, нирках, що супроводжуються високою температурою, нудотою, діареєю. Інфекції можуть давати серйозні ускладнення, загрожують розвитком менінгіту та дисбіозу.

Порада. М’ясо та рибу кладіть у кілька чистих пакетів або придбайте для зберігання у морозильнику спеціальні герметичні контейнери. Ретельно мийте морозильну камеру 5% розчином оцту, бажано один раз на три-чотири тижні. Обов’язково провітрюйте морозильну камеру: для цього залишайте її відчиненою на кілька годин.

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Небезпека №2. Каналізаційні мухи

Каналізаційні мухи відрізняються від фруктових тим, що на вигляд пухнасті й скупчуються біля мийки. А якщо поруч є кухонний стіл, то сідають на їжу, забруднюючи продукти бактеріями та каналізаційними відходами. Від таких мух можна заразитися кишковими інфекціями, отримати гострі запальні процеси, що супроводжуються нудотою, болями у животі, а у тяжких випадках – запамороченням і лихоманкою.

Порада. Ретельно слідкуйте за чистотою зливного отвору, адже вони розмножуються у каналізаційних трубах. Пролийте отвір окропом, прочистіть тросиком, обробіть спеціальними дезінфікуючими засобами. Можете навіть наклеїти скотч для мух або заклеїти зливний отвір на ніч. Це допоможе позбутися небезпечних комах.

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Небезпека №3. Бактерії у харчовому льоді

Чи знаєте ви, що лід, заморожений у брудних контейнерах, містить на 70% більше бактерій, ніж вода в унітазі? Бактерії скупчуються всередині контейнерів, змішуються з пліснявою, що формується на стінках контейнерів, і потім у вигляді льоду потрапляють у ваші напої.

Порада. Перед кожним використанням форм для льоду промивайте їх 5% гарячим розчином соди.

Video: Що приховує ваша кухня: топ-3 небезпечних місць Які небезпеки приховує ваша кухня? Дізнайтеся в нашому матеріалі топ-3 небезпечних місць на кухні та як убезпечити свою родину