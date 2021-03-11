Как сделать парафинотерапию для лица в домашних условиях: советы Ольги Метельской
Парафинотерапия для лица хорошо работает в комплексе с хиромассажем, который стоит выполнять перед нанесением маски. Обе процедуры помогают за 10 сеансов полностью избавиться от мимических и возрастных морщин, а также подтянуть овал лица. Для домашней процедуры вы потратите всего лишь 80 грн, чтобы сделать лифтинг-маску. Как сделать парафинотерапию в домашних условиях, расскажет косметолог Ольга Метельская.
Ингредиенты и приготовление маски:
- Для маски для лица используется косметический либо медицинский парафин. Продаётся в аптеках, цена примерно 70 грн за 100 г, но нам нужно вполовину меньше. Мы берем 50 г парафина, кладем его в сухую посуду и растапливаем на водяной бане до температуры 40-42 градуса. Парафин способен сохранять длительное время тепло, а при застывании удерживать форму, что отлично подходит для лифтинга.
- Второй наш ингредиент – пчелиный воск. Он содержит витамин А, который помогает бороться с сухостью и увяданием кожи. Нужно использовать именно жёлтый воск, а не белый, так как именно в нём содержится больше всего витамина А. Добавляем 5 г воска в парафин.
- Добавляем в состав 5 г какао-масла. Насыщенные жирные кислоты, такие как олеиновая, стеариновая, лауриновая, пальмитиновая, линолевая и арахиновая кислота в составе масла восстанавливают кожу и омолаживают её.
- Последний компонент – оливковое масло. Содержащиеся в масле витамины A и D участвуют в обновлении эпидермиса, уменьшают количество ороговевших частиц кожи, а витамин Е нейтрализует воздействие свободных радикалов, из-за которых кожа быстрее увядает и появляются морщины.
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Температура маски не должна превышать 40–42 градусов, чтобы не допустить ожога кожи. Перед нанесением проверяем температуру смеси на тыльной стороне ладони.
Нанесение и применение:
- Парафинотерапию для лица нужно делать исключительно после нанесения жирного питательного крема по типу вашей кожи. Крем поможет легче снять парафин с кожи.
- Берём кисточку с жёсткой щетиной и наносим ровным слоем от середины подбородка вверх восходящими движениями.
- Последнее, куда наносим, – лоб. Слой маски – 5–7 мм.
- Сверху покрываем ватой и накрываем полотенцем. Сидим так 15–20 минут.
Проводить парафинотерапию для лица можно 2–3 раза в неделю курсом в 10–15 процедур. Но есть и противопоказания. Не стоит наносить маску, если у вас есть угревая болезнь, раны на лице, герпес и температура тела выше 37 градусов.