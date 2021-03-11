Парафінотерапія для обличчя добре працює у комплексі з хіромасажем, який варто виконувати перед нанесенням маски. Обидві процедури допомагають за 10 сеансів повністю позбутися мімічних та вікових зморщок, а також підтягнути овал обличчя. Для домашньої процедури ви витратите всього лише 80 грн, аби зробити ліфтинг-маску. Як зробити парафінотерапію в домашніх умовах, розповість косметолог Ольга Метельська.

Інгредієнти і приготування:

Для маски для обличчя використовується косметичний або медичний парафін . Продається в аптеках, ціна приблизно 70 грн за 100 г, але нам потрібно наполовину менше. Ми беремо 50 г парафіну, кладемо його в сухий посуд і розтоплюємо на водяній бані до температури 40–42 градуси. Парафін здатний зберігати тривалий час тепло, а при застиганні утримувати форму, що чудово підходить для ліфтингу.

. Продається в аптеках, ціна приблизно 70 грн за 100 г, але нам потрібно наполовину менше. Ми беремо 50 г парафіну, кладемо його в сухий посуд і розтоплюємо на водяній бані до температури 40–42 градуси. Парафін здатний зберігати тривалий час тепло, а при застиганні утримувати форму, що чудово підходить для ліфтингу. Другий наш інгредієнт – бджолиний віск . Він містить вітамін А, який допомагає боротися з сухістю і в’яненням шкіри. Потрібно використовувати саме жовтий віск, а не білий, так як саме в ньому міститься найбільше вітаміну А. Додаємо 5 г воску в парафін.

. Він містить вітамін А, який допомагає боротися з сухістю і в’яненням шкіри. Потрібно використовувати саме жовтий віск, а не білий, так як саме в ньому міститься найбільше вітаміну А. Додаємо 5 г воску в парафін. Додаємо у суміш 5 г какао-масла . Насичені жирні кислоти, такі як олеїнова, стеаринова, лауринова, пальмітинова, лінолева й арахінова кислота в складі масла відновлюють шкіру і омолоджують її.

. Насичені жирні кислоти, такі як олеїнова, стеаринова, лауринова, пальмітинова, лінолева й арахінова кислота в складі масла відновлюють шкіру і омолоджують її. Останній компонент – оливкова олія. Вітаміни A і D, що містяться в олії, беруть участь в оновленні епідермісу, зменшують кількість ороговілих частинок шкіри, а вітамін Е нейтралізує дію вільних радикалів, через які шкіра швидше в’яне і з’являються зморшки.

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Температура маски не повинна перевищувати 40–42 градусів, щоб не допустити опіку шкіри. Перед нанесенням перевіряємо температуру суміші на тильній стороні долоні.

Нанесення і застосування:

Парафінотерапію для обличчя потрібно робити виключно після нанесення жирного живильного крему за типом вашої шкіри. Крем допоможе легше зняти парафін з шкіри. Беремо пензлик із жорсткою щетиною і наносимо рівним шаром від середини підборіддя вгору висхідними рухами. Останнє, куди наносимо, – лоб. Шар маски – 5–7 мм. Зверху покриваємо ватою і накриваємо рушником. Сидимо так 15–20 хвилин.

Проводити парафінотерапію для обличчя можна 2–3 рази на тиждень курсом у 10–15 процедур. Але є і протипоказання. Не варто наносити маску, якщо у вас є вугрова хвороба, рани на обличчі, герпес і температура тіла вища 37 градусів.

Video: Як зробити парафінотерапію для обличчя в домашніх умовах: поради Ольги Метельської Як зробити парафінотерапія для обличчя в домашніх умовах? Поради косметолога Ольги Метельської