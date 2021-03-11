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Апельсиновое печенье без яиц от Татьяны Литвиновой

11.03.2021

Кулинар Татьяна Литвинова знает, как приготовить вкуснейшее апельсиновое печенье, которое ко всему еще и полезное. И без добавления яиц!

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Апельсиновое печенье

Ингредиенты для апельсинового печенья:

  • Апельсины – 2 шт.;
  • Цедра 1 ст. л.;
  • Финики – 100 г;
  • Измельчённые орехи – 3/4 ст.;
  • Мука – 2 ст.;
  • Сахар – 1 ст.;
  • Крахмал – 2 ст. л.;
  • Растительное масло – 3 ст. л.;
  • Разрыхлитель – 1 ч. л.;
  • Сода – 1/2 ч. л.;
  • Соль – 1/4 ч. л.;
  • Чёрный шоколад – 100 г.

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Приготовление апельсинового печенья:

  1. Апельсин залить кипятком на 5 минут и снять цедру. Очистить апельсины. Финики и орехи измельчить. Половину муки соединить с разрыхлителем, добавить соду и крахмал.
  2. Апельсины смешать с растительным маслом, солью. Измельчить. К апельсиновой кашице добавить муку, финики, орехи и апельсиновую цедру. Перемешать. Сформировать печенье.
  3. Выпекать апельсиновое печенье 15–20 минут при температуре 180 °С. При подаче полить растопленным шоколадом.

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