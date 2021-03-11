Кулинар Татьяна Литвинова знает, как приготовить вкуснейшее апельсиновое печенье, которое ко всему еще и полезное. И без добавления яиц!

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Ингредиенты для апельсинового печенья:

Апельсины – 2 шт.;

Цедра – 1 ст. л.;

л.; Финики – 100 г;

Измельчённые орехи – 3/4 ст.;

Мука – 2 ст.;

Сахар – 1 ст.;

Крахмал – 2 ст. л.;

Растительное масло – 3 ст. л.;

Разрыхлитель – 1 ч. л.;

Сода – 1/2 ч. л.;

Соль – 1/4 ч. л.;

Чёрный шоколад – 100 г.

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Приготовление апельсинового печенья:

Апельсин залить кипятком на 5 минут и снять цедру. Очистить апельсины. Финики и орехи измельчить. Половину муки соединить с разрыхлителем, добавить соду и крахмал. Апельсины смешать с растительным маслом, солью. Измельчить. К апельсиновой кашице добавить муку, финики, орехи и апельсиновую цедру. Перемешать. Сформировать печенье. Выпекать апельсиновое печенье 15–20 минут при температуре 180 °С. При подаче полить растопленным шоколадом.