Апельсиновое печенье без яиц от Татьяны Литвиновой
11.03.2021
Кулинар Татьяна Литвинова знает, как приготовить вкуснейшее апельсиновое печенье, которое ко всему еще и полезное. И без добавления яиц!
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Ингредиенты для апельсинового печенья:
- Апельсины – 2 шт.;
- Цедра – 1 ст. л.;
- Финики – 100 г;
- Измельчённые орехи – 3/4 ст.;
- Мука – 2 ст.;
- Сахар – 1 ст.;
- Крахмал – 2 ст. л.;
- Растительное масло – 3 ст. л.;
- Разрыхлитель – 1 ч. л.;
- Сода – 1/2 ч. л.;
- Соль – 1/4 ч. л.;
- Чёрный шоколад – 100 г.
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Приготовление апельсинового печенья:
- Апельсин залить кипятком на 5 минут и снять цедру. Очистить апельсины. Финики и орехи измельчить. Половину муки соединить с разрыхлителем, добавить соду и крахмал.
- Апельсины смешать с растительным маслом, солью. Измельчить. К апельсиновой кашице добавить муку, финики, орехи и апельсиновую цедру. Перемешать. Сформировать печенье.
- Выпекать апельсиновое печенье 15–20 минут при температуре 180 °С. При подаче полить растопленным шоколадом.
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