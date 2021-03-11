Апельсинове печиво без яєць від Тетяни Литвинової
11.03.2021
Кулінар Тетяна Литвинова знає, як приготувати дуже смачне апельсинове печиво, яке до того ж корисне. І без додавання яєць!
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Інгредієнти для апельсинового печива:
- Апельсини – 2 шт.;
- Цедра – 1 ст. л.;
- Фініки – 100 г;
- Подрібнені горіхи – 3/4 скл.;
- Борошно – 2 скл.;
- Цукор – 1 скл.;
- Крохмаль – 2 ст. л.;
- Рослинна олія – 3 ст. л.;
- Розпушувач – 1 ч. л.;
- Сода – 1/2 ч. л.;
- Сіль – 1/4 ч. л.;
- Чорний шоколад – 100 г.
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Приготування апельсинового печива:
- Апельсин залити окропом на 5 хвилин і зняти цедру. Очистити апельсини. Фініки і горіхи подрібнити. Половину борошна з’єднати з розпушувачем, додати соду і крохмаль.
- Апельсини змішати з рослинною олією, сіллю. Подрібнити. До апельсинової каші додати борошно, фініки, горіхи і апельсинову цедру. Перемішати. Сформувати печиво.
- Випікати апельсинове печиво 15–20 хвилин при температурі 180 ⁰С. При подачі полити розтопленим шоколадом.
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