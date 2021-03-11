Кулінар Тетяна Литвинова знає, як приготувати дуже смачне апельсинове печиво, яке до того ж корисне. І без додавання яєць!

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Інгредієнти для апельсинового печива:

Апельсини – 2 шт.;

Цедра – 1 ст. л.;

Фініки – 100 г;

Подрібнені горіхи – 3/4 скл.;

Борошно – 2 скл.;

Цукор – 1 скл.;

Крохмаль – 2 ст. л.;

Рослинна олія – ​​3 ст. л.;

Розпушувач – 1 ч. л.;

Сода – 1/2 ч. л.;

Сіль – 1/4 ч. л.;

Чорний шоколад – 100 г.

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Приготування апельсинового печива:

Апельсин залити окропом на 5 хвилин і зняти цедру. Очистити апельсини. Фініки і горіхи подрібнити. Половину борошна з’єднати з розпушувачем, додати соду і крохмаль. Апельсини змішати з рослинною олією, сіллю. Подрібнити. До апельсинової каші додати борошно, фініки, горіхи і апельсинову цедру. Перемішати. Сформувати печиво. Випікати апельсинове печиво 15–20 хвилин при температурі 180 ⁰С. При подачі полити розтопленим шоколадом.