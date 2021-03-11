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Апельсинове печиво без яєць від Тетяни Литвинової

11.03.2021

Кулінар Тетяна Литвинова знає, як приготувати дуже смачне апельсинове печиво, яке до того ж корисне. І без додавання яєць!

апельсиновое печенье

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Інгредієнти для апельсинового печива:

  • Апельсини – 2 шт.;
  • Цедра – 1 ст. л.;
  • Фініки – 100 г;
  • Подрібнені горіхи – 3/4 скл.;
  • Борошно – 2 скл.;
  • Цукор – 1 скл.;
  • Крохмаль – 2 ст. л.;
  • Рослинна олія – ​​3 ст. л.;
  • Розпушувач – 1 ч. л.;
  • Сода – 1/2 ч. л.;
  • Сіль – 1/4 ч. л.;
  • Чорний шоколад – 100 г.

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Приготування апельсинового печива:

  1. Апельсин залити окропом на 5 хвилин і зняти цедру. Очистити апельсини. Фініки і горіхи подрібнити. Половину борошна з’єднати з розпушувачем, додати соду і крохмаль.
  2. Апельсини змішати з рослинною олією, сіллю. Подрібнити. До апельсинової каші додати борошно, фініки, горіхи і апельсинову цедру. Перемішати. Сформувати печиво.
  3. Випікати апельсинове печиво 15–20 хвилин при температурі 180 ⁰С. При подачі полити розтопленим шоколадом.

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