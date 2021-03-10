Лызень в торбе от Татьяны Литвиновой
10.03.2021
Хотите, чтобы за вашим праздничным столом гости никогда не ссорились и не спорили? Тогда подайте к столу «Лызня в торбе» и ваши родные и близкие сразу найдут общий язык и будут лучше понимать друг друга! Кулинар Татьяна Литвинова поведала рецепт этого волшебного блюда из блинов специально к празднику Масленица 2021!
Ингредиенты для блинов:
- Яйца – 4 шт.
- Кефир – 400 мл
- Молоко – 600 мл
- Кукурузная мука – 200 г
- Разрыхлитель – 0.25 ст. л.
- Сахар – 0.5 ст. л.
- Растительное масло – 3 ст. л.
- Соль
Ингредиенты для начинки:
- Язык вареный – 250 г
- Шампиньоны – 200 г
- Лук репчатый – 2 шт
- Хрен тертый – 1 ч. л.
- Масло сливочное – 100 г
- Сметана – 100 г
- Чеснок – 1 зуб.
- Зелень петрушки – по вкусу
- Зеленый лук – по вкусу
- Соль – по вкусу
- Перец – по вкусу
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Приготовление кукурузных блинов:
- В равных пропорциях смешать кефир и молоко. Яйца разбить в миску, перемешать, добавить разрыхлитель, сахар, соль и муку.
- Хорошо перемешать и влить кефирно-молочную смесь.
- Добавить растительное масло и оставшееся молоко. Сковороду хорошо разогреть, смазать кусочком сала и жарить блины.
Приготовление начинки для блинов:
- В сковороде разогреть растительное масло. Обжарить в масле мелко нарезанный лук до прозрачности.
- Добавить нарезанные грибы и жарить до готовности. Язык нарезать тонкой соломкой и добавить к шампиньонам.
- Добавить тертый хрен. Перемешать, нагреть и снять с огня.
Приготовление лызня:
- На середину каждого блинчика выложить начинку, на начинку положить по маленькому кусочку сливочного масла.
- Собрать блинчики мешочком и закрепить предварительно ошпаренным зеленым луком. Поместить в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут.
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