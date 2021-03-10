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Лызень в торбе от Татьяны Литвиновой

10.03.2021

Хотите, чтобы за вашим праздничным столом гости никогда не ссорились и не спорили? Тогда подайте к столу «Лызня в торбе» и ваши родные и близкие сразу найдут общий язык и будут лучше понимать друг друга! Кулинар Татьяна Литвинова поведала рецепт этого волшебного блюда из блинов специально к празднику Масленица 2021!

лызень в торбе

Ингредиенты для блинов:

  • Яйца – 4 шт.
  • Кефир – 400 мл
  • Молоко – 600 мл
  • Кукурузная мука – 200 г
  • Разрыхлитель – 0.25 ст. л.
  • Сахар – 0.5 ст. л.
  • Растительное масло – 3 ст. л.
  • Соль

Ингредиенты для начинки:

  • Язык вареный – 250 г
  • Шампиньоны – 200 г
  • Лук репчатый – 2 шт
  • Хрен тертый – 1 ч. л.
  • Масло сливочное – 100 г
  • Сметана – 100 г
  • Чеснок – 1 зуб.
  • Зелень петрушки – по вкусу
  • Зеленый лук – по вкусу
  • Соль – по вкусу
  • Перец – по вкусу

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Приготовление кукурузных блинов:

  1. В равных пропорциях смешать кефир и молоко. Яйца разбить в миску, перемешать, добавить разрыхлитель, сахар, соль и муку.
  2. Хорошо перемешать и влить кефирно-молочную смесь.
  3. Добавить растительное масло и оставшееся молоко. Сковороду хорошо разогреть, смазать кусочком сала и жарить блины.

Приготовление начинки для блинов:

  1. В сковороде разогреть растительное масло. Обжарить в масле мелко нарезанный лук до прозрачности.
  2. Добавить нарезанные грибы и жарить до готовности. Язык нарезать тонкой соломкой и добавить к шампиньонам.
  3. Добавить тертый хрен. Перемешать, нагреть и снять с огня.

Приготовление лызня:

  1. На середину каждого блинчика выложить начинку, на начинку положить по маленькому кусочку сливочного масла.
  2. Собрать блинчики мешочком и закрепить предварительно ошпаренным зеленым луком. Поместить в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут.

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