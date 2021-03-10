Хотите, чтобы за вашим праздничным столом гости никогда не ссорились и не спорили? Тогда подайте к столу «Лызня в торбе» и ваши родные и близкие сразу найдут общий язык и будут лучше понимать друг друга! Кулинар Татьяна Литвинова поведала рецепт этого волшебного блюда из блинов специально к празднику Масленица 2021!

Ингредиенты для блинов:

Яйца – 4 шт.

Кефир – 400 мл

Молоко – 600 мл

Кукурузная мука – 200 г

Разрыхлитель – 0.25 ст. л.

Сахар – 0.5 ст. л.

Растительное масло – 3 ст. л.

Соль

Ингредиенты для начинки:

Язык вареный – 250 г

Шампиньоны – 200 г

Лук репчатый – 2 шт

Хрен тертый – 1 ч. л.

Масло сливочное – 100 г

Сметана – 100 г

Чеснок – 1 зуб.

Зелень петрушки – по вкусу

Зеленый лук – по вкусу

Соль – по вкусу

Перец – по вкусу

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Приготовление кукурузных блинов:

В равных пропорциях смешать кефир и молоко. Яйца разбить в миску, перемешать, добавить разрыхлитель, сахар, соль и муку. Хорошо перемешать и влить кефирно-молочную смесь. Добавить растительное масло и оставшееся молоко. Сковороду хорошо разогреть, смазать кусочком сала и жарить блины.

Приготовление начинки для блинов:

В сковороде разогреть растительное масло. Обжарить в масле мелко нарезанный лук до прозрачности. Добавить нарезанные грибы и жарить до готовности. Язык нарезать тонкой соломкой и добавить к шампиньонам. Добавить тертый хрен. Перемешать, нагреть и снять с огня.

Приготовление лызня:

На середину каждого блинчика выложить начинку, на начинку положить по маленькому кусочку сливочного масла. Собрать блинчики мешочком и закрепить предварительно ошпаренным зеленым луком. Поместить в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут.