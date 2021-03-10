Лизень у торбі від Тетяни Литвинової
10.03.2021
Хочете, щоб за вашим святковим столом гості ніколи не сварилися і не сперечалися? Тоді подайте до столу «Лизня у торбі» і ваші рідні та близькі відразу знайдуть спільну мову і будуть краще розуміти один одного! Кулінар Тетяна Литвинова розповіла рецепт цієї чарівної страви з млинців спеціально до свята Масляна 2021!
Інгредієнти для млинців:
- Яйця – 4 шт.
- Кефір – 400 мл
- Молоко – 600 мл
- Кукурудзяне борошно – 200 г
- Розпушувач – 0.25 ст.л.
- Цукор – 0.5 ст.л.
- Олія – 3 ст.л.
- Сіль
Інгредієнти для начинки:
- Язик варений – 250 г
- Печериці – 200 г
- Цибуля ріпчаста – 2 шт.
- Хрін тертий – 1 ч. л.
- Масло вершкове – 100 г
- Сметана – 100 г
- Часник – 1 зуб.
- Зелень петрушки – за смаком
- Зелена цибуля – за смаком
- Сіль – за смаком
- Перець – за смаком
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Приготування кукурудзяних млинців:
- У рівних пропорціях змішати кефір і молоко. Яйця розбити в миску, перемішати, додати розпушувач, цукор, сіль і борошно.
- Добре перемішати і влити у кефірно-молочну суміш.
- Додати олію і молоко, що залишилося. Сковороду добре розігріти, змастити шматочком сала і смажити млинці.
Приготування начинки для млинців:
- У сковороді розігріти олію. Обсмажити в олії дрібно нарізану цибулю до прозорості.
- Додати нарізані гриби і смажити до готовності. Язик нарізати тонкою соломкою і додати до печериць.
- Додати тертий хрін. Перемішати, нагріти і зняти з вогню.
Приготування лизня:
- На середину кожного млинчика викласти начинку, на начинку покласти по маленькому шматочку вершкового масла.
- Зібрати млинці мішечком і закріпити попередньо ошпареною зеленою цибулею. Помістити в розігріту до 180°С духовку на 10 хвилин.
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