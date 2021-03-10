Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg0K

Лизень у торбі від Тетяни Литвинової

10.03.2021

Хочете, щоб за вашим святковим столом гості ніколи не сварилися і не сперечалися? Тоді подайте до столу «Лизня у торбі» і ваші рідні та близькі відразу знайдуть спільну мову і будуть краще розуміти один одного! Кулінар Тетяна Литвинова розповіла рецепт цієї чарівної страви з млинців спеціально до свята Масляна 2021!

Інгредієнти для млинців:

  • Яйця – 4 шт.
  • Кефір – 400 мл
  • Молоко – 600 мл
  • Кукурудзяне борошно – 200 г
  • Розпушувач – 0.25 ст.л.
  • Цукор – 0.5 ст.л.
  • Олія – 3 ст.л.
  • Сіль

Інгредієнти для начинки:

  • Язик варений – 250 г
  • Печериці – 200 г
  • Цибуля ріпчаста – 2 шт.
  • Хрін тертий – 1 ч. л.
  • Масло вершкове – 100 г
  • Сметана – 100 г
  • Часник – 1 зуб.
  • Зелень петрушки – за смаком
  • Зелена цибуля – за смаком
  • Сіль – за смаком
  • Перець – за смаком

Більше на тему: Млинці тірамісу від Вінченцо Барба

Приготування кукурудзяних млинців:

  1. У рівних пропорціях змішати кефір і молоко. Яйця розбити в миску, перемішати, додати розпушувач, цукор, сіль і борошно.
  2. Добре перемішати і влити у кефірно-молочну суміш.
  3. Додати олію і молоко, що залишилося. Сковороду добре розігріти, змастити шматочком сала і смажити млинці.

Приготування начинки для млинців:

  1. У сковороді розігріти олію. Обсмажити в олії дрібно нарізану цибулю до прозорості.
  2. Додати нарізані гриби і смажити до готовності. Язик нарізати тонкою соломкою і додати до печериць.
  3. Додати тертий хрін. Перемішати, нагріти і зняти з вогню.

Приготування лизня:

  1. На середину кожного млинчика викласти начинку, на начинку покласти по маленькому шматочку вершкового масла.
  2. Зібрати млинці мішечком і закріпити попередньо ошпареною зеленою цибулею. Помістити в розігріту до 180°С духовку на 10 хвилин.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати