Хочете, щоб за вашим святковим столом гості ніколи не сварилися і не сперечалися? Тоді подайте до столу «Лизня у торбі» і ваші рідні та близькі відразу знайдуть спільну мову і будуть краще розуміти один одного! Кулінар Тетяна Литвинова розповіла рецепт цієї чарівної страви з млинців спеціально до свята Масляна 2021!

Інгредієнти для млинців:

Яйця – 4 шт.

Кефір – 400 мл

Молоко – 600 мл

Кукурудзяне борошно – 200 г

Розпушувач – 0.25 ст.л.

Цукор – 0.5 ст.л.

Олія – 3 ст.л.

Сіль

Інгредієнти для начинки:

Язик варений – 250 г

Печериці – 200 г

Цибуля ріпчаста – 2 шт.

Хрін тертий – 1 ч. л.

Масло вершкове – 100 г

Сметана – 100 г

Часник – 1 зуб.

Зелень петрушки – за смаком

Зелена цибуля – за смаком

Сіль – за смаком

Перець – за смаком

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Приготування кукурудзяних млинців:

У рівних пропорціях змішати кефір і молоко. Яйця розбити в миску, перемішати, додати розпушувач, цукор, сіль і борошно. Добре перемішати і влити у кефірно-молочну суміш. Додати олію і молоко, що залишилося. Сковороду добре розігріти, змастити шматочком сала і смажити млинці.

Приготування начинки для млинців:

У сковороді розігріти олію. Обсмажити в олії дрібно нарізану цибулю до прозорості. Додати нарізані гриби і смажити до готовності. Язик нарізати тонкою соломкою і додати до печериць. Додати тертий хрін. Перемішати, нагріти і зняти з вогню.

Приготування лизня:

На середину кожного млинчика викласти начинку, на начинку покласти по маленькому шматочку вершкового масла. Зібрати млинці мішечком і закріпити попередньо ошпареною зеленою цибулею. Помістити в розігріту до 180°С духовку на 10 хвилин.