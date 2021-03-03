Цветные блинчики: рецепт от Лизы Глинской
03.03.2021
Устройте праздничный банкет к празднику Масленица 2021! К примеру, в честь одного из дней – «лакомки». Традиционно именно в среду теща приглашала зятя в гости, чтобы показать свое расположение к нему. Если в вашей семье планируется подобное мероприятие, приготовьте цветные блины от Лизы Глинской. Рецепт цветных блинов уже в материале.
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Ингредиенты для теста:
- Молоко – 250 мл
- Яйца – 2 шт.
- Мука – 1,5 ст.
- Сахар – 2 ст. л.
- Масло растительное – 2 ст. л.
- Соль – 0,5 ч. л.
- Какао – 1 ст. л.
Ингредиенты для начинки:
- Корица – 1/4 ч. л.
- Банан – 2 шт.
- Изюм – 100 г
- Грецкие орехи – 100 г
- Сливочное масло – 30 г
- Ром или коньяк – 1/3 ст.
- Сахар – 2 ст. л.
Приготовление теста:
- Смешать молоко, сахар, яйца, соль и добавить муку. Взбить до получения густой однородной массы.
- Добавить растительное масло и еще раз взбить.
- Часть готового теста отлить в отдельную тарелку, добавить какао, равномерно перемешать.
- Светлое тесто налить на сковородку, сверху чайной ложкой нарисовать круги из теста с какао.
- Подрумянить нижнюю сторону и перевернуть блинчик.
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Приготовление начинки
- Сахар нагреть до образования золотистой карамели, добавить нарезанные кубиками бананы, сливочное масло, изюм, коньяк.
- Соединить с обжаренными грецкими орехами, добавить корицу.
- Готовую начинку выложить на 1 четверть блина и свернуть трубочкой или конвертиком.
Video: Цветные блинчики: рецепт от Лизы Глинской
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