Кольорові млинці: рецепт від Лізи Глинської
03.03.2021
Влаштуйте святковий банкет до свята Масляна 2021! Наприклад, на честь одного з днів – «ласунки». Традиційно саме в середу теща запрошувала зятя в гості, щоб показати свою прихильність до нього. Якщо у вашій родині планується такий захід, приготуйте кольорові млинці від Лізи Глинської. Рецепт кольорових млинців уже в матеріалі.
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Інгредієнти для тіста:
- Молоко – 250 мл
- Яйця – 2 шт.
- Борошно – 1,5 ст.
- Цукор – 2 ст. л.
- Олія – 2 ст. л.
- Сіль – 0,5 ч. л.
- Какао – 1 ст. л.
Інгредієнти для начинки:
- Кориця – 1/4 ч. л.
- Банан – 2 шт.
- Родзинки – 100 г
- Волоські горіхи – 100 г
- Вершкове масло – 30 г
- Ром або коньяк – 1/3 ст.
- Цукор – 2 ст. л.
Приготування тіста
- Змішати молоко, цукор, яйця, сіль і додати борошно. Збити до отримання густої однорідної маси.
- Додати рослинну олію та ще раз збити.
- Частину готового тіста відлити в окрему тарілку, додати какао, рівномірно перемішати.
- Світле тісто налити на пательню, зверху чайною ложкою намалювати кола з тіста з какао.
- Підрум’янити нижню сторону й перевернути млинець.
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Начинку приготувати так:
- Цукор нагріти до утворення золотистої карамелі, додати нарізані кубиками банани, вершкове масло, родзинки, коньяк.
- З’єднати з обсмаженими волоськими горіхами, додати корицю.
- Готову начинку викласти на чверть млинця та згорнути трубочкою або конвертиком.
Video: Кольорові млинці: рецепт від Лізи Глинської
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