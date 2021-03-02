Хотите, чтобы ваши мечты сбывались? Экстрасенс Алена Курилова расскажет, какие существуют обряды на исполнение желаний в день рождения,и что нужно сделать, чтобы заветные мечты стали реальностью!



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Многие думают, что в день рождения только дети загадывают желания. Но это далеко не так. Каждому из нас хочется настоящих чудес в этот день, ведь это наш, и только наш маленький праздник. Экстрасенс Алена Курилова уверяет, что все реально! Несколько простых обрядов помогут осуществить мечты и изменить жизнь к лучшему.

Главное, запрограммировать себя на исполнение желаний. Для этого в день рождения купите лично для себя красивую вещь, которая станет оберегом на целый год. Не обязательно дорогостоящую, главное, чтобы она вам очень нравилась и была новой.

1. Кольцо. Сначала держите его под проточной водой из крана, и думайте о том, как оно поможет исполнить ваши мечты. Затем положите кольцо в стакан с водой. Достаньте его из воды до захода солнца и наденьте, или зажмите в руке на пять минут. Так кольцо примет вашу энергетику.

Необязательно носить оберег с собой каждый день. Он сможет помогать вам просто находясь дома.

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2. Букет цветов от дорого человека. Завяжите заготовленные заранее ленточки на подаренном букете, думая при этом о своем желании:

Желтая обеспечит финансовое благополучие;

Фиолетовая поможет наладить дружбу;

Красная или оранжевая принесет любовь;

Бордовая укрепит семейную жизнь;

Голубая вдохновит на туристическое путешествие или перемену места жительства;

Розовая поможет осуществить мечту о малыше;

Синяя будет способствовать продвижению по карьерной лестнице;

Зеленая позаботится о здоровье.

Совсем необязательно, чтобы ленточки всех этих цветов присутствовали на вашем цветке. Выберите то, чего сердце желает больше всего!

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Video: Обряды на исполнение желаний в День рождения: советы Алены Куриловой Какие обряды для исполнения желаний стоит провести на свой День рождения? Алёна Курилова рассказала о нескольких обрядах на День рождения для исполнения желаний