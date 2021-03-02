Хочете, щоб ваші мрії збувалися? Екстрасенс Олена Курилова розповість, які існують обряди на здійснення бажань в день народження, і що потрібно зробити, щоб заповітні мрії стали реальністю!

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Багато хто думає, що в день народження тільки діти загадують бажання. Але це далеко не так. Кожному з нас хочеться справжніх чудес цього дня, адже це наше, й тільки наш маленьке свято. Екстрасенс Олена Курилова запевняє, що все реально! Кілька простих обрядів допоможуть здійснити мрії та змінити життя на краще.

Головне, запрограмувати себе на виконання бажань. Для цього в день народження самостійно купіть для себе гарну річ, що стане оберегом на увесь рік. Не обов’язково дорогу, головне, аби вона вам дуже подобалася й була новою.

1. Каблучка. Спочатку тримайте її під проточною водою з крана, і думайте про те, як вона допоможе виконати ваші мрії. Потім покладіть каблучку в склянку з водою. Дістаньте її з води до заходу сонця та одягніть, або затисніть в руці на п’ять хвилин. Так каблучка прийме вашу енергетику.

Необов’язково носити оберіг з собою кожен день. Він зможе допомагати вам навіть знаходячись вдома.

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2. Букет квітів від дорогої людини. Зав’яжіть приготовані заздалегідь стрічки на подарованому букеті, думаючи при цьому про своє бажання:

Жовта забезпечить фінансовий добробут;

Фіолетова допоможе налагодити дружбу;

Червона або помаранчева принесе кохання;

Бордова зміцнить сімейне життя;

Блакитна надихне на туристичну подорож або зміну місця проживання;

Рожева допоможе здійснити мрію про малюка;

Синя сприятиме просуванню по кар’єрних сходах;

Зелена подбає про здоров’я.

Зовсім необов’язково, щоб стрічки всіх цих кольорів були присутні на ваших квітах. Оберіть те, чого серце бажає найбільше!

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Video: Обряди на виконання бажань в День народження: поради Олени Курилової Які обряди для виконання бажань варто провести на свій День народження? Олена Курилова розповіла про кілька обрядів на День народження для здійснення мрій