Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg0K

Обряди на виконання бажань в День народження: поради Олени Курилової

02.03.2021

Хочете, щоб ваші мрії збувалися? Екстрасенс Олена Курилова розповість, які існують обряди на здійснення бажань в день народження, і що потрібно зробити, щоб заповітні мрії стали реальністю!

Більше на тему: Оригінальні привітання з днем ​​народження: топ-5 способів

iStock-619521968bmhbjbh

Багато хто думає, що в день народження тільки діти загадують бажання. Але це далеко не так. Кожному з нас хочеться справжніх чудес цього дня, адже це наше, й тільки наш маленьке свято. Екстрасенс Олена Курилова запевняє, що все реально! Кілька простих обрядів допоможуть здійснити мрії та змінити життя на краще.

Головне, запрограмувати себе на виконання бажань. Для цього в день народження самостійно купіть для себе гарну річ, що стане оберегом на увесь рік. Не обов’язково дорогу, головне, аби вона вам дуже подобалася й була новою.

1. Каблучка. Спочатку тримайте її під проточною водою з крана, і думайте про те, як вона допоможе виконати ваші мрії. Потім покладіть каблучку в склянку з водою. Дістаньте її з води до заходу сонця та одягніть, або затисніть в руці на п’ять хвилин. Так каблучка прийме вашу енергетику.

Необов’язково носити оберіг з собою кожен день. Він зможе допомагати вам навіть знаходячись вдома.

Більше на тему: Обряд на день народження для залучення удачі від Олени Курилової

2. Букет квітів від дорогої людини. Зав’яжіть приготовані заздалегідь стрічки на подарованому букеті, думаючи при цьому про своє бажання:

Жовта забезпечить фінансовий добробут;

Фіолетова допоможе налагодити дружбу;

Червона або помаранчева принесе кохання;

Бордова зміцнить сімейне життя;

Блакитна надихне на туристичну подорож або зміну місця проживання;

Рожева допоможе здійснити мрію про малюка;

Синя сприятиме просуванню по кар’єрних сходах;

Зелена подбає про здоров’я.

Зовсім необов’язково, щоб стрічки всіх цих кольорів були присутні на ваших квітах. Оберіть те, чого серце бажає найбільше!

Більше на тему: Як привернути достаток і благополуччя на Масляну

Video: Обряди на виконання бажань в День народження: поради Олени Курилової

Які обряди для виконання бажань варто провести на свій День народження? Олена Курилова розповіла про кілька обрядів на День народження для здійснення мрій

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати