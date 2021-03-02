Лимонный суп для похудения от Аниты Луценко
02.03.2021
Одним блюдом вы сможете заменить первое, второе и десерт, – так утверждает тренер Анита Луценко. Она уверена, если вы будете есть лимонный суп из чечевицы и риса, то обязательно похудеете! Рецепт этого волшебного супа – это то секретное оружие, которое помогает удерживать вес, сохраняет стройность, дарит легкость и энергию.
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Ингредиенты:
- Рис – 6 ст. л.
- Чечевица – 6 ст. л.
- Лимон – 1 шт.
- Куркума – 1/3 ч. л.
- Лук – 1 шт.
- Чеснок – 2 шт.
- Бульон – 1,5 л
- Кинза – 4 веточки
- Соль – ½ ч. л.
- Оливковое масло – 1 ст. л.
Для бульона:
- Вода – 1,5 л
- Корень петрушки – 1 шт.
- Корень сельдерея – 0,5 шт.
- Корень пастернака – 0,5 шт.
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Приготовление:
- Измельченный лук и чеснок протушить 4 минуты. Добавить оливковое масло и куркуму, тушить в течение 1 минуты.
- Добавить рис и чечевицу, перемешать. Влить овощной бульон. Довести до кипения, убавить огонь и варить в течение 25 минут до готовности.
- Натереть цедру лимона, выдавить лимонный сок. Добавить в суп. Посолить. Украсить долькой лимона, украсить кинзой.
Video: Лимонный суп для похудения от Аниты Луценко
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