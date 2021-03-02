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Лимонный суп для похудения от Аниты Луценко

02.03.2021

Одним блюдом вы сможете заменить первое, второе и десерт, – так утверждает тренер Анита Луценко. Она уверена, если вы будете есть лимонный суп из чечевицы и риса, то обязательно похудеете! Рецепт этого волшебного супа – это то секретное оружие, которое помогает удерживать вес, сохраняет стройность, дарит легкость и энергию.

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Ингредиенты:

  • Рис – 6 ст. л.
  • Чечевица – 6 ст. л.
  • Лимон – 1 шт.
  • Куркума – 1/3 ч. л.
  • Лук – 1 шт.
  • Чеснок – 2 шт.
  • Бульон – 1,5 л
  • Кинза – 4 веточки
  • Соль – ½ ч. л.
  • Оливковое масло – 1 ст. л.

Для бульона:

  • Вода – 1,5 л
  • Корень петрушки – 1 шт.
  • Корень сельдерея – 0,5 шт.
  • Корень пастернака – 0,5 шт.

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Приготовление:

  1. Измельченный лук и чеснок протушить 4 минуты. Добавить оливковое масло и куркуму, тушить в течение 1 минуты.
  2. Добавить рис и чечевицу, перемешать. Влить овощной бульон. Довести до кипения, убавить огонь и варить в течение 25 минут до готовности.
  3. Натереть цедру лимона, выдавить лимонный сок. Добавить в суп. Посолить. Украсить долькой лимона, украсить кинзой.

Video: Лимонный суп для похудения от Аниты Луценко

Лимонный суп с рисом – это то секретное оружие, которое помогает удерживать вес, сохраняет стройность, дарит легкость и энергию

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