Одним блюдом вы сможете заменить первое, второе и десерт, – так утверждает тренер Анита Луценко. Она уверена, если вы будете есть лимонный суп из чечевицы и риса, то обязательно похудеете! Рецепт этого волшебного супа – это то секретное оружие, которое помогает удерживать вес, сохраняет стройность, дарит легкость и энергию.

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Ингредиенты:

Рис – 6 ст. л.

Чечевица – 6 ст. л.

Лимон – 1 шт.

Куркума – 1/3 ч. л.

Лук – 1 шт.

Чеснок – 2 шт.

Бульон – 1,5 л

Кинза – 4 веточки

Соль – ½ ч. л.

Оливковое масло – 1 ст. л.

Для бульона:

Вода – 1,5 л

Корень петрушки – 1 шт.

Корень сельдерея – 0,5 шт.

Корень пастернака – 0,5 шт.

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Приготовление:

Измельченный лук и чеснок протушить 4 минуты. Добавить оливковое масло и куркуму, тушить в течение 1 минуты. Добавить рис и чечевицу, перемешать. Влить овощной бульон. Довести до кипения, убавить огонь и варить в течение 25 минут до готовности. Натереть цедру лимона, выдавить лимонный сок. Добавить в суп. Посолить. Украсить долькой лимона, украсить кинзой.

Video: Лимонный суп для похудения от Аниты Луценко Лимонный суп с рисом – это то секретное оружие, которое помогает удерживать вес, сохраняет стройность, дарит легкость и энергию