Лимонний суп для схуднення від Аніти Луценко
02.03.2021
Однією стравою ви зможете замінити перше, друге і десерт, – так стверджує тренер Аніта Луценко. Вона впевнена, якщо ви будете їсти лимонний суп із сочевиці та рису, то обов’язково схуднете! Рецепт цього чарівного супу – це та секретна зброя, яка допомагає утримувати вагу, зберігає стрункість, дарує легкість і енергію.
Більше на тему: Протизастудний суп із півня
Інгредієнти:
- Рис – 6 ст. л.
- Сочевиця – 6 ст. л.
- Лимон – 1 шт.
- Куркума – 1/3 ч. л.
- Цибуля – 1 шт.
- Часник – 2 шт.
- Бульйон – 1,5 л
- Кінза – 4 гілочки
- Сіль – ½ ч. л.
- Оливкова олія – 1 ст. л.
Для бульйону:
- Вода – 1,5 л
- Корінь петрушки – 1 шт.
- Корінь селери – 0,5 шт.
- Корінь пастернаку – 0,5 шт.
Більше на тему: Протизастудний часниковий суп без неприємного запаху
Приготування:
- Подрібнену цибулю і часник протушкувати 4 хвилини. Додати оливкову олію і куркуму, тушкувати протягом 1 хвилини.
- Додати рис і сочевицю, перемішати. Влити овочевий бульйон. Довести до кипіння, зменшити вогонь і варити протягом 25 хвилин до готовності.
- Натерти цедру лимона, вичавити лимонний сік. Додати в суп. Посолити. Прикрасити долькою лимона, прикрасити кінзою.
Video: Лимонний суп для схуднення від Аніти Луценко
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanM/ZmI9MDAxIj48L3NjcmlwdD4NCg==
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=