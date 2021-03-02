Однією стравою ви зможете замінити перше, друге і десерт, – так стверджує тренер Аніта Луценко. Вона впевнена, якщо ви будете їсти лимонний суп із сочевиці та рису, то обов’язково схуднете! Рецепт цього чарівного супу – це та секретна зброя, яка допомагає утримувати вагу, зберігає стрункість, дарує легкість і енергію.

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Інгредієнти:

Рис – 6 ст. л.

6 ст. л. Сочевиця – 6 ст. л.

6 ст. л. Лимон – 1 шт.

1 шт. Куркума – 1/3 ч. л.

1/3 ч. л. Цибуля – 1 шт.

1 шт. Часник – 2 шт.

2 шт. Бульйон – 1,5 л

1,5 л Кінза – 4 гілочки

4 гілочки Сіль – ½ ч. л.

½ ч. л. Оливкова олія – ​​1 ст. л.

Для бульйону:

Вода – 1,5 л

Корінь петрушки – 1 шт.

Корінь селери – 0,5 шт.

Корінь пастернаку – 0,5 шт.

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Приготування:

Подрібнену цибулю і часник протушкувати 4 хвилини. Додати оливкову олію і куркуму, тушкувати протягом 1 хвилини. Додати рис і сочевицю, перемішати. Влити овочевий бульйон. Довести до кипіння, зменшити вогонь і варити протягом 25 хвилин до готовності. Натерти цедру лимона, вичавити лимонний сік. Додати в суп. Посолити. Прикрасити долькою лимона, прикрасити кінзою.

Video: Лимонний суп для схуднення від Аніти Луценко Лимонний суп з рисом - це та секретна зброя, що допомагає утримувати вагу, зберігає стрункість, дарує легкість та енергію