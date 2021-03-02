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Лимонний суп для схуднення від Аніти Луценко

02.03.2021

Однією стравою ви зможете замінити перше, друге і десерт, – так стверджує тренер Аніта Луценко. Вона впевнена, якщо ви будете їсти лимонний суп із сочевиці та рису, то обов’язково схуднете! Рецепт цього чарівного супу – це та секретна зброя, яка допомагає утримувати вагу, зберігає стрункість, дарує легкість і енергію.

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Інгредієнти:

  • Рис  6 ст. л.
  • Сочевиця 6 ст. л.
  • Лимон  1 шт.
  • Куркума  1/3 ч. л.
  • Цибуля 1 шт.
  • Часник  2 шт.
  • Бульйон 1,5 л
  • Кінза  4 гілочки
  • Сіль  ½ ч. л.
  • Оливкова олія  ​​1 ст. л.

Для бульйону:

  • Вода – 1,5 л
  • Корінь петрушки – 1 шт.
  • Корінь селери – 0,5 шт.
  • Корінь пастернаку – 0,5 шт.

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Приготування:

  1. Подрібнену цибулю і часник протушкувати 4 хвилини. Додати оливкову олію і куркуму, тушкувати протягом 1 хвилини.
  2. Додати рис і сочевицю, перемішати. Влити овочевий бульйон. Довести до кипіння, зменшити вогонь і варити протягом 25 хвилин до готовності.
  3. Натерти цедру лимона, вичавити лимонний сік. Додати в суп. Посолити. Прикрасити долькою лимона, прикрасити кінзою.

Video: Лимонний суп для схуднення від Аніти Луценко

Лимонний суп з рисом - це та секретна зброя, що допомагає утримувати вагу, зберігає стрункість, дарує легкість та енергію

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