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Оригинальные подарки на 8 марта: девушке, жене, любимой, маме

01.03.2021

Если ищете идеи подарков на 8 марта – вы по адресу. Но не забывайте, что одним из важнейших пунктов дарения является уместность подарка. Потому желательно всё же разузнать, чего не хватает для полного счастья женщине, которую вы хотите одарить. А чтобы вам было проще расспрашивать, пройдёмся по основным пунктам того, что принято считать традиционным подарком, а потом перейдем к оригинальным.

подарок на 8 марта

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Духи. Аромат – вещь индивидуальная. Процент попадания наугад во вкусы малознакомой дамы довольно мал. Более того, считается, что духи – это личная история, потому мужчине уместно делать такой подарок на 8 марта жене или матери – словом, очень близкому человеку. Разумеется, подруга подруге тоже может сделать такой презент.

Идеальный вариант: для менее близкого человека – подарочный сертификат в парфюмерный магазин; для девушки, жены, мамы – совместный поход в него. Только учтите, что хорошая парфюмерия – удовольствие недешёвое.

Кухонная утварь. Конечно, вы можете встретить и карикатуры, и серьёзные советы, что всевозможные сковородки в качестве идеи подарков на 8 марта совсем не подходят. Не всё так однозначно! Хорошая кастрюля или сковородка лишней не будет. При условии, что такой прекрасной и особенной, например, вока или гриля, на кухне не хватает. Ещё есть чудесный вариант секционной сковороды, на которой можно сразу готовить весь завтрак так, чтобы не смешивался.

подарок на 8 марта

Но если женщина уже видеть не может эту кухню, и есть вероятность того, что она воспримет подарок как дополнительные уговоры приготовить что-то ещё, от дарения кухонной утвари следует воздержаться.

Впечатления. Зачастую так называемые впечатления на выбор преподносят, когда не знают точно, какой подарок подарить на 8 марта или какой-либо другой праздник. Обычно это касается коллег. В таком случае стоит выбрать набор, где впечатления индивидуальны, ведь мы чаще всего не можем точно знать, есть ли у сотрудницы пара или компания, чтобы разделить предложенное развлечение.

Calm young woman lying at beauty salon

А вот если вы придумали делать такой подарок на 8 марта жене или девушке, тут получается неплохой элемент игры. Вы почти стопроцентно догадываетесь, чего хочется ей, знаете, чего хочется вам, и если эти желания совпадают, вы можете вместе провести незабываемый день, что добавит красок в вашу совместную жизнь. А выбор? А выбор всегда должен быть. Вдруг вам не удастся совпасть в графике, чтобы, к примеру, вместе покататься на лошадях (а стоило бы), но зато пару часов на спа-массаж для пары вы бы оба смогли выделить.

И, конечно, хорошим подарком являются билеты в театр или на концерт. Часто мы отказываем себе в удовольствии прикоснуться к прекрасному, а если уже есть билеты, да ещё красиво упакованные, – вот и повод нарядиться и устроить себе праздник не только 8 марта, а и собственно в день события.

И как же без нашей постоянной, обещанной рубрики: какой подарок сделать на 8 марта своими руками. Благо, в передаче «Все буде добре» рукоделия хватает, поэтому оригинальные подарки на 8 марта вашим дорогим женщинам обеспечены, если вы воспользуйтесь нашими видеоуроками.

Напомним, какой замечательный кулон делал Виталий Борисюк своей супруге Ольге Сумской:

Video: Оригинальные подарки на 8 марта: девушке, жене, любимой, маме

Идеи подарков на 8 марта любимой девушке, жене, маме или коллеге вы найдете в нашем материале

Сама же Ольга Сумская готовила подарок дочери – колье из фетра:

Video: Оригинальные подарки на 8 марта: девушке, жене, любимой, маме

Идеи подарков на 8 марта любимой девушке, жене, маме или коллеге вы найдете в нашем материале

А Ольга Волкова учила Тимура Мазура, Алексея Шевченко и Никиту Иванова делать удивительные браслеты из лент в подарок их жёнам:

Video: Оригинальные подарки на 8 марта: девушке, жене, любимой, маме

Идеи подарков на 8 марта любимой девушке, жене, маме или коллеге вы найдете в нашем материале

А юный Вова Мотричук подготовил оригинальные подарки на 8 марта и маме, и сестре – валяные броши-трансформеры:

Video: Оригинальные подарки на 8 марта: девушке, жене, любимой, маме

Идеи подарков на 8 марта любимой девушке, жене, маме или коллеге вы найдете в нашем материале

Надеемся, наши идеи подарков на 8 марта вам понравились. С праздником, и Все буде добре!

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