Якщо шукаєте ідеї подарунків на 8 березня – ви за адресою. Але не забувайте, що одним з найважливіших пунктів є доречність подарунка. Тому бажано все ж дізнатися, чого не вистачає для повного щастя жінці, яку ви хочете порадувати. А щоб вам було простіше розпитувати, пройдемося головними пунктам того, що вважають традиційним подарунком, а потім перейдемо до оригінальних.

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Парфуми. Запам’ятайте: аромат – річ індивідуальна. Відсоток попадання навмання у смаки малознайомої жінки досить малий. Ба більше, вважається, що духи – це особиста історія, тому чоловікові доречно робити такий подарунок на 8 березня дружині або матері – тобто, дуже близькій людині. Зрозуміло, подруга подрузі теж може зробити такий презент, і тут ймовірність того, що подарунок сподобається, куди вищий. Традиційно жінки краще розбираються в парфумерії, зокрема, для них же й призначеної.

Кухонне начиння. Звичайно, ви можете зустріти і карикатури, і серйозні поради, що всілякі пательні як ідеї подарунків на 8 березня зовсім не підходять. Але не все так однозначно! Хороша каструля або сковорідка зайвою не буде. За умови, що такої прекрасної та особливої, наприклад, вока або гриля, на кухні не вистачає. Ще є чудовий варіант секційної сковороди, на якій можна відразу готувати весь сніданок так, щоб не змішувався.

Але якщо жінка вже бачити не може цю кухню, є ймовірність того, що вона сприйме подарунок як додаткові умовляння приготувати щось ще. Тоді від дарування кухонного начиння слід утриматися.

Враження. Найчастіше так звані враження на вибір підносять, коли не знають точно, який подарунок подарувати на 8 березня або будь-яке інше свято. Зазвичай, це стосується колег. У такому випадку варто вибрати набір, де враження індивідуальні, адже ми найчастіше не можемо точно знати, чи є у співробітниці пара або компанія, щоб розділити запропоновану розвагу.

А ось якщо ви придумали робити такий подарунок на 8 березня дружині або дівчині, тут виходить непоганий елемент гри. Ви майже стовідсотково здогадуєтеся, чого хочеться їй, знаєте, чого хочеться вам, і якщо ці бажання збігаються, ви можете разом провести незабутній день, що додасть барв у ваше спільне життя. А вибір? А вибір завжди повинен бути. Раптом вам не вдасться збігтися у графіку, щоб, наприклад, разом покататися на конях (а варто було б), але пару годин на спа-масаж для пари ви б обидва змогли виділити.

І, звичайно, гарним подарунком є квитки у театр або на концерт. Часто ми відмовляємо собі у задоволенні доторкнутися до прекрасного, а якщо вже є квитки, та ще красиво упаковані, ось і привід вбратися і влаштувати собі свято не тільки 8 березня, а й власне в день події.

І як же без нашої постійної, обіцяної рубрики: який подарунок зробити на 8 березня власноруч. На щастя, у програмі «Все буде добре» рукоділля вистачає, тому оригінальні подарунки на 8 березня вашим дорогим жінкам забезпечені, якщо ви скористаєтеся нашими відеоуроками.

Нагадаємо, який чудовий кулон робив Віталій Борисюк своїй дружині Ользі Сумській:

Video: Оригінальні подарунки на 8 березня: дівчині, дружині, коханій, мамі Ідеї подарунків на 8 березня коханій дівчині, дружині, мамі чи колезі ви знайдете в нашому матеріалі

Сама ж Ольга Сумська готувала подарунок доньці – кольє з фетру:

Video: Оригінальні подарунки на 8 березня: дівчині, дружині, коханій, мамі Ідеї подарунків на 8 березня коханій дівчині, дружині, мамі чи колезі ви знайдете в нашому матеріалі

А Ольга Волкова вчила Тимура Мазура, Олексія Шевченка та Микиту Іванова робити дивовижні браслети зі стрічок у подарунок їх дружинам:

Video: Оригінальні подарунки на 8 березня: дівчині, дружині, коханій, мамі Ідеї подарунків на 8 березня коханій дівчині, дружині, мамі чи колезі ви знайдете в нашому матеріалі

А юний Вова Мотричук підготував оригінальні подарунки на 8 березня і мамі, і сестрі – валяні брошки-трансформери:

Video: Оригінальні подарунки на 8 березня: дівчині, дружині, коханій, мамі Ідеї подарунків на 8 березня коханій дівчині, дружині, мамі чи колезі ви знайдете в нашому матеріалі

Сподіваємося, наші ідеї подарунків на 8 березня вам сподобалися. Зі святом, і Все буде добре!