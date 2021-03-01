Думаете, цветы на 8 Марта – это всего лишь атрибут женского праздника? А экстрасенс Хаял Алекперов утверждает, что они могут стать настоящим защитным талисманом! Как выбрать цветок-талисман по знаку зодиака, знает победитель 10 сезона проекта «Битва экстрасенсов. Война Титанов» Хаял Алекперов!

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Овен

Красная роза – цветок яркий, с крепким стеблем, как и представители знака Овна, которым он подходит. Именно красный цветок поможет сохранить присущую Овнам твердость в решениях, но при этом принесет мягкость и нежность в отношениях с близкими людьми.

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Тельцы

Тельцы по своей натуре достаточно строгие и непоколебимые, но имеют очень тонкую душевную организацию, поэтому им в качестве талисмана больше всего подходят альстромерии. Эти цветы добавят Тельцам мягкости, безрассудности, помогут сочетать в себе свой стойкий характер и душу романтика, поддерживать каждую из этих сторон характера.

Близнецы

Мимоза – очень нежный, но выносливый цветок. Больше всего он подойдет Близнецам, именно этому знаку он принесет удачу и усилит его веселый нрав и целеустремленность. Мимоза поможет гармонично сочетать самые разнообразные качества, которые присущи характеру Близнецов.

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Рак

Роза подходит Раку, причем роза должна быть именно белой или светло-розовой. Люди, рожденные под этим знаком зодиака, зачастую очень добрые, отзывчивые к родным и друзьям, но порой, подобно розам, способны показать острые шипы и ранить, если к ним относиться слишком легкомысленно. Роза поможет этому знаку сохранить свою тонкую натуру и одновременно защитит от негативного воздействия извне, которое может их ранить.

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Лев

Герберы поддержат их лидерские качества, но при этом помогут относиться к жизни проще, не обращать внимания на мелочи, которые часто портят Львам настроение.

Дева

Хризантемы подарят легкость и непринужденность Девам. По своей натуре они достаточно приземленные, больше склонны к прагматичным решениям и способу жизни, а хризантемы откроют совершенно другую сторону их характера.

Весы

Каллы – очень легкие, нежные цветы. Именно они принесут в размеренную, просчитанную наперед жизнь Весов новые, яркие ощущения, добавят «звонкости» каждому дню, помогут расслабиться и перестать анализировать все вокруг.

Скорпион

Орхидеи – очень мощные цветы по энергетике, так же, как и их «владельцы». Но при этом, если не уделять им должного внимания, они очень быстро завянут. Подарите орхидею Скорпионам, и вы сможете подкрепить их сильный, волевой характер, а также подчеркнуть изящество.

Стрельцы

Нежные, розовые или белые гвоздики стоит дарить Стрельцам. Они способны принести в активный и вспыльчивый характер представителей этого знака спокойствие и утонченность, взвешенность в решениях, что убережет от излишних конфликтов.

Козерог

Тюльпаны символизируют хрупкость, романтичность, мягкость. Больше всего они подойдут Козерогам, ведь именно этих качеств им чаще всего не хватает. Козероги зачастую посвящают много времени достижению цели, самосовершенствованию, очень щепетильно относятся ко всему, что делают, а тюльпаны помогут отвлечься.

Водолей

Такой ароматный и незабываемый цветок, как лилия, подойдет представителям знака зодиака Водолея. Именно лилии поддержат романтичную натуру Водолеев, а также добавят стойкости перед жизненными неурядицами.

Рыбы

Нежные нарциссы для утонченных Рыб! Этот цветок такой же нежный и легкий, как натура представительниц этого знака. Но при этом он очень активно помогает бороться с неуверенностью в себе, которая часто присуща Рыбам, добавляет энергии, уверенности в своих силах.

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Video: Цветы на 8 Марта по знаку зодиака: советы Хаяла Алекперова Какие цветы подарить на 8 марта, советует экстрасенс Хаял Алекперов. Как цветы могут стать настоящим защитным талисманом, читайте в статье